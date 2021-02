De clash tussen de Geit en zijn Lam

De jaarlijkse Amerikaanse sporthoogmis Super Bowl staat zondag in het teken van de showdown tussen de grootste ooit, Tom Brady, en zijn gedoodverfde opvolger Patrick Mahomes.

Over cijfers valt te redetwisten, maar op het gevoel af is de Super Bowl het grootste sportevent op aarde. Voor niets anders legt een superster als The Weeknd 5 miljoen dollar uit eigen zak bij om het dak eraf te blazen tijdens de halftime show - het jaarlijkse statement van de nog altijd impressionante Amerikaanse entertainmentmachine. Na de 'double whammy' van J.Lo en Shakira tijdens de rust van de Super Bowl vorig jaar heeft de Canadese r&b-ster grote schoenen te vullen. 5 miljoen is een peulschil voor een artistiek visitekaartje, afgezet tegen de cashlawine aan verkoop die hij straks mag verwachten van het mondiale tv-publiek (van wie minstens 100 miljoen Amerikanen).

J.Lo en Shakira Super Bowl half time show

Het Amerikaanse sportentertainmentcomplex hoeft dit jaar niet eens moeite te doen om er een te commercialiseren verhaal bij te verzinnen. Super Bowl LV - Romeinse gladiatoren-heroïek is nooit ver weg in het American football - schrijft zichzelf als dé clash tussen de Greatest Of All Time en de Goat-to-be. Of: de Geit tegen zijn Lam. De wedstrijd tussen Tom Brady's Tampa Bay Buccaneers en Patrick Mahomes Kansas City Chiefs wordt een duel in het duel tussen beide quarterbacks - de meesters van tijd en ruimte die ballen en spel verdeelt.

Amerikaanse opperkaste

Voor Tom Brady lijkt 'larger than life' uitgevonden. Met een direct uit Mount Rushmore gehouwen kaaklijn is de Californiër een selfmade uithangbord van de Amerikaanse opperkaste. Westkust adel versus het oude geld van 'Boston Brahmanen' als John Kerry en de Harvard-Chads en Tads die hun zomers spenderen in de Hamptons. Het maakte hem samen met zijn team the guy you love to hate. Schandaaltjes - zoals deflategate - hielpen de Pats nog beter te verkopen als de slechteriken.

Schermvullende weergave Tom Brady ©AFP

De legende wil dat een nieuwe Amerikaanse held geboetseerd is in de couveuse van de Amerikaanse democratie - Boston in Massachusetts. Brady speelde tot zijn overstap naar de Bucs dit seizoen 20 jaar bij de New England Patriots. De Patriots verwijst rechtstreeks naar de helden van de Amerikaanse Burgeroorlog. Only in America.

Het palmares van Brady is belachelijk indrukwekkend. In 21 seizoenen - hij werd bijna anderhalf jaar voor 9/11 geselecteerd voor de NFL-footballcompetitie - speelde hij tien Super Bowls en won hij er zes. Dat komt neer op gemiddeld één Super Bowl per twee seizoenen in een competitie die door haar gewelddadigheid en fysieke uitputting geen zes maanden duurt. Niet toevallig staat de NFL bekend als 'Not For Long': spelerscarrières duren gemiddeld drie jaar.

33 Play-offs Van zijn 44 optredens in de play-offs - een absoluut record - won Tom Brady er 33.

Er is geen plek genoeg om te omschrijven hoe uitzonderlijk Brady is. Nog één poging. Van zijn 44 optredens in de play-offs - een absoluut record - won hij er 33. De nummer twee, de legendarische Joe Montana, won er 16. Hij kan zondag de Goat of all time, de basketlegende Michael Jordan, voorbijsteken. Die won zes titels op zes finales in 13 seizoenen.

Oh ja, Brady is 43, de oudste quarterback ooit in een Super Bowl. Brady - die privé een powerkoppel vormt met het Braziliaanse supermodel Gisele Bündchen - presteert omdat hij acteert en leeft als een kartuizermonnik. Want ondanks zijn looks van All American kreeg hij het niet in de schoot geworpen.

Van nobody tot beste ooit

Heerlijk Amerikaans is zijn weg naar de top van nobody tot beste ooit. Hij werd in 2000 pas als 199ste in de zesde ronde gekozen van de draft - de souk waar de 32 profteams handelen in talent van de universitaire competities. Fenomenaal is dat hij zijn nieuwe team na amper één seizoen - zonder gebruikelijke voorbereiding door corona - naar een Super Bowl leidt in een sport met een complexer tactisch plan dan schaken.

In het playbook - met een waaier aan opstellingen - wordt ook de verklaring gezien voor de breuk na 20 jaar tussen de tandem Brady en coach Bill Belichick (68). De dominante Belichick - Jean-Marie Dedecker maar een tikkeltje norser - hield vast aan totale controle. Terwijl Brady zich enkel nog zag in de rol van CEO op het veld. De Bucs - overigens in handen van de Amerikaanse Glazer-familie achter de voetbalclub Manchester United - gaven de sleutels van de club met plezier aan Brady. Kostprijs: 50 miljoen dollar loon voor twee jaar.

Bij de Patriots verzaakte Brady jarenlang aan maximumcontracten zodat zijn team extra talent kon aantrekken. Veel slaap zal hij er niet voor laten, want wat Brady liet liggen, bracht mevrouw Brady in veelvoud naar huis. Het koppel - geschat op een vermogen van een slordige half miljard - verkocht bij de verhuis een jaar geleden zijn stulpje in Boston voor dik 30 miljoen euro.

Meest opwindende atleet op aarde

Brady speelt zondag als eerste quarterback ooit een Super Bowl in zijn thuisstadion. Het zegt veel over deze Super Bowl dat niet eens Brady maar zijn tegenstander als lichte favoriet geldt. En dat is niet enkel omdat Patrick Mahomes (25) bijna 20 jaar jonger is dan Brady, die heel zijn carrière al wat statisch was. Mahomes is de meest opwindende atleet op aarde. Anders dan Brady werd hij in 2017 in de eerste ronde als tiende gedraft, maar toch was hij niet de eerst gekozen quarterback. Op college-niveau was hij een getalenteerde speler, maar hij stak er ook niet met kop en schouders bovenuit.

Patrick Mahomes zette in vier - en eigenlijk in drie - seizoenen de NFL op zijn kop.

Sindsdien zette hij in vier - en eigenlijk in drie - seizoenen de NFL op zijn kop. Na een jaar op de bank strandde hij in het seizoen 2018-2019 op een zucht van de Super Bowl tegen Brady's Patriots.

Daarna was er geen houden meer aan. Vorig jaar won hij de Super Bowl. Een jaar later krijgt hij al de kans op een back-to-backtitel. De laatste die twee Super Bowls op rij won, was Brady. Uiteraard. In 2003 en 2004.

De Chiefs-eigenaar, de Texaanse entrepeneursfamilie Hunt, beloonde zijn Goat in spe afgelopen zomer met een duizelingwekkende contractverlenging. Mahomes verdient - persoonlijke sponsordeals exclusief - de komende tien jaar in totaal 450 miljoen euro. De Hunts vormen met de rest van de 32 NFL-eigenaren een miljardairs-kartel - een lappendeken van industriëlen en sportondernemers. Er is één uitzondering: de Green Bay Packers - van MVP Aaron Rodgers - is in handen van zijn ruim 300.000 leden.

450 miljoen Salaris Patrick Mahomes verdient - persoonlijke sponsordeals exclusief - de komende tien jaar in totaal 450 miljoen euro.

Mahomes hoopt tegen zondag 100 procent te zijn. Verlost van zijn 'turf toe' - een blessure aan de teen - kan hij bewijzen waarom hij samen Lamar Jackson en Deshaun Watson als een nieuwe generatie hybride quarterbacks wordt omschreven. De zoon van een professionele baseballspeler - Mahomes stond zelf voor die keuze en is ook een uitstekend basketter - houdt het midden tussen spelverdeler met stalen arm en afwerker met snelle voetjes. Brady is iets meer de klassieke quarterback die vanuit de pocket strategisch meters pikt op de tegenstander.