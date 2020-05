De constructie die de NV Anderlecht uit het moeras moet trekken...

De operatie die bij voetbalclub Anderlecht op til is, bestaat uit een tweetrapsraket. De financiële puinhoop wordt geruimd door de schuld aan eigenaar Marc Coucke weg te strepen en tegelijk wordt extra cash bijgepompt via een kapitaalverhoging. Dat moet de recordkampioen eindelijk uit het moeras tillen.

Aan de vooravond van een cruciale raad van bestuur bij Anderlecht dinsdag wordt het een druk pinksterweekend voor ondernemer Wouter Vandenhaute. Hij zou nog druk bezig zijn bondgenoten rond zich te verzamelen om samen met hem in het kapitaal van Anderlecht te stappen en om alle huidige aandeelhouders te overtuigen met een sportief en financieel toekomstplan. Bij groen licht gaat een nieuwe fase in van de paleisrevolutie die in gang is gezet. Coucke blijft eigenaar, maar verdwijnt naar het achterplan. Vandenhaute neemt het over.

Die positiewissels gaan gepaard met een financiële shake-up. Enerzijds is sprake van de omzetting door Coucke van 40 à 50 miljoen euro aan leningen in kapitaal, anderzijds van een kapitaalverhoging van 10 à 20 miljoen euro. Daar komen Vandenhaute en co. bij te pas.

Wat is het plan in essentie?

Coucke blijft grootaandeelhouder, maar alleen omdat hij toestaat schulden van Anderlecht aan hem om te zetten in aandelen. Anderlecht kan zo een doorstart maken. Ter herinnering: Anderlecht is virtueel bankroet en houdt alleen het hoofd boven water door de levenslijn van Coucke. Simpel gesteld komt het erop neer dat je iemand een bedrag leent, die dat niet kan terugbetalen en je in ruil een deel krijgt van zijn vierkant draaiende bedrijf. Met dat verschil dat de schuldeiser en de schuldenaar bij RSCA dezelfde zijn. Dat klinkt als vestzak-broekzak, maar is dat niet. Want het deel dat Coucke krijgt, is een pak minder waard dan het bedrag dat hij er initieel in stopte.

Maar zelfs na de schuldomzetting is de club er nog niet. Die is dan wel gered, maar er is ook nog geld nodig om operationeel te blijven. Enter Vandenhaute en co. Die kunnen in ruil voor hun centen wellicht rekenen op een blokkeringsminderheid.

Wat betekent het voor Coucke?

Het ziet er sterk naar uit dat hij de overnameprijs van Anderlecht - 53 miljoen voor 62,5 procent - grotendeels mag afboeken. En ook op een kapitaalinjectie van 27 miljoen uit 2019 zal een minwaarde nodig zijn.

Het laat zich raden dat de boekwaarde per 30 juni 2020 minder dan nul zal bedragen.

Het is interessant te kijken hoe de waarde van Anderlecht onder 2,5 jaar Coucke evolueerde. Op 30 juni 2017 had Anderlecht een boekwaarde (eigen vermogen) van 14,67 miljoen euro, met 2.000 uitstaande aandelen. Daarmee was de boekwaarde per aandeel 7.333 euro. Couckes overname waardeerde paars-wit op 86 miljoen euro, of 42.800 euro per aandeel. Dat is zes keer de boekwaarde. Het leert dat vooral de verkopende familie Vanden Stock een uitstekende deal deed.



Op 30 juni 2018 was het eigen vermogen geslonken tot 8,25 miljoen, of 4.127 euro per aandeel. Per 30 juni 2019 was dat 8,41 miljoen. Dat de spaarpot op peil bleef, was te danken aan een cashinjectie van 27 miljoen om het recordverlies van dezelfde omvang aan te zuiveren. Het aantal uitstaande aandelen steeg daardoor van 2.000 naar 2.911. De kapitaalverhoging verliep tegen 29.638 euro per aandeel, wat Anderlecht opnieuw op 86 miljoen waardeerde. De boekwaarde (8,41 miljoen euro gedeeld door 2.911 stukken) was tegen dan echter geslonken tot 2.890 euro per aandeel, nauwelijks iets meer dan een derde van de boekwaarde bij de instap van Coucke.



Het laat zich raden dat de boekwaarde per 30 juni 2020 minder dan nul zal bedragen. De kosten - de vooral loonlasten - zijn nauwelijks verminderd en zonder Europees voetbal en play-off 1 wordt de bodem onder de inkomsten weggeslagen.

Er zijn volgens experts nog weinig scenario's denkbaar waarbij Coucke zonder verlies de deur achter zich kan toetrekken. Want er is weinig twijfel dat operatie exit is begonnen.

Wat betekent het voor Vandenhaute?

Die profiteert van het feit dat de aandeelhouders van het ‘oude’ Anderlecht in belangrijke mate verliezen moeten slikken. Vandenhaute krijgt een ruimer aandeel in het nieuwe Anderlecht en plukt mee de vruchten van de turnaround die hij moet realiseren. Vandenhaute is Couckes beste kans om nog iets van zijn geld te recupereren. Als het weer beter gaat met Anderlecht, kan Coucke de komende jaren toch nog cashen op de aandelen die hij nu ontvangt voor het kwijtschelden van de schuld en die tegen een bodemprijs noteren.