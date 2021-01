De deal die Anderlecht aan zijn licentie moet helpen

Een kapitaalinjectie van 5 miljoen euro maakt dat het financieel noodlijdende Anderlecht voldoet aan de financiële spelregels om profvoetbal te spelen. De operatie wordt gezien als een eerste reddingsboei om de club van verdrinking te redden.

De commissie die beslist of clubs in ons profvoetbal mogen aantreden, buigt zich woensdag over het dossier van voetbalclub Anderlecht. Op de valreep kwam in de verdeelde bestuurskamer een deal uit de bus om paars-wit aan zijn licentie - het toegangsticket tot profvoetbal - te helpen. Eigenaar Marc Coucke en een minderheidskamp rond een groep historische aandeelhouders (van wie Michaël Verschueren de belangrijkste is) bikkelen al maanden over een oplossing om Anderlecht uit het moeras te trekken. Een grote deal is er nog niet, maar een eerste klip is omzeild.

Een snelle cheque van 5 miljoen euro is nodig om te voldoen aan de verplichtingen rond financiële fair play.

Een snelle cheque van 5 miljoen euro is nodig om te voldoen aan de verplichtingen rond financiële fair play. Die regels bestaan al langer op het Europees niveau, maar ze zijn ook ingevoerd op het Belgische. De belangrijkste voorwaarde is dat clubs maximaal een 'aanvaardbaar verlies 'van 5 miljoen euro mogen maken. De investeringen in de infrastructuur, jeugd en vrouwenteams mogen van dat verlies worden afgetrokken. De eigenaars mogen in de beoordelingsperiode wel 30 miljoen euro cash in hun club injecteren.

Anderlecht heeft zijn financiële huishouding voor het afgelopen seizoen nog niet gepubliceerd, maar volgens onze info bedroeg het boekhoudkundig verlies 34,8 miljoen euro, een record. Dat negatief resultaat is na correctie - al wat er volgens de regels rond financiële fair play mag van afgetrokken worden - herleid tot 24 miljoen euro verlies. De 26 miljoen verlies in het seizoen 2018-2019 is zo herleid tot 16 miljoen. Samen met 3 miljoen winst van het seizoen daarvoor komt dat uit op 37 miljoen euro. Er kwam in 2019 ook een kapitaalinjectie van 27 miljoen, waardoor het uiteindelijke tekort 10 miljoen is. Om het 'aanvaardbaar verlies' onder 5 miljoen te krijgen moeten de eigenaars nu 5 miljoen bijsteken.

Extra dimensie door corona

De club verwacht geen grote problemen meer in de discussie met de licentiecommissie. Die kan bijkomend vragen stellen over hoe de club gerekend heeft om haar verlies volgens de regels om te zetten in een fair-playresultaat.

Ook is het clubs toegelaten gemiste inkomsten en verliezen door de crisis in hun resultaten op te nemen als ze dat kunnen bewijzen. Gemiste inkomsten uit horeca of tickets tellen mee, een speler voor minder geld verkopen door de slabakkende transfermarkt niet. De verwachting is dat de kwestie tot stevige discussies zal leiden tussen licentiecommissie en clubs.

De fairplaykwestie is een van de criteria waar clubs aan moeten voldoen, maar voor Anderlecht - dat onder financiële curatele staat bij de Voetbalbond - worden verder geen problemen verwacht. Het zwalpende Standard wordt volgens insiders een ander paar mouwen.

Zowel meerderheids- als minderheidsaandeelhouders doen een duit in het zakje. Niemand ziet zijn aandeel in de club verwateren.

Niemand verwatert