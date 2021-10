De discrete West-Vlaamse dealmaker

Voor velen zal de mede-investeerder van Wouter Vandenhaute in de redding van Anderlecht een nobele onbekende zijn. In de zakenwereld is dat net het omgekeerde. Wie is Geert Duyck?

Een kleine anekdote. De Tijd publiceerde in 2008, enkele maanden vóór de uitbarsting van de financiële crisis, een bijlage over economische macht onder zijn verschillende vormen (geld, functie, netwerk,...). Een van de personen die in aanmerking kwam, was Geert Duyck, managing partner van investeringsreus CVC.

We vroegen de West-Vlaming een interview. Dat hij beleefd doch kordaat weigerde. Net als de 18 andere interview-aanvragen voordien. En het dozijn aanvragen sindsdien. 'Ik ben enkel geïnteresseerd in het realiseren van deals', klonk het toen.

De West-Vlaamse Brusselaar maakte één uitzondering. Hij nam vier jaar geleden de tijd om uit de doeken hoe het Toekomstatelier (Tada) werkt. Tada is een project dat kansarme tieners in Brussel steunt. Het brengt kansarme kinderen in contact met vakmensen (dokters, advocaten, politici, mecaniciens, journalisten,..).

CVC stapte onder zijn impuls in 2013 als eerste geldschieter en stichtende partner in het Tada-verhaal en is nog steeds een van de belangrijkste steunpilaren van de organisatie, zowel op financieel als op organisatorisch vlak. 'Als iedereen wat meer zou doen wat TADA doet, dan zou de wereld er beter uitzien', zei hij toen.

Opmerkelijk: de gehaaide financier uit de City zet al jarenlang zijn schouders onder de steun aan kansarme kinderen in Brussel.

Achter de schermen en in zijn weinige vrije tijd steekt hij daar veel tijd in, net als bij de geuzebrouwer 3 Fonteinen, waar hij enkele jaren geleden opdook als stille vennoot en mede-aandeelhouder. 'Een geuze-man. Net als de familie Vanden Stock (de jarenlange eigenaar van Belle-Vue en tot 2017 van RSC Anderlecht, red.) eigenlijk', merkt collega Kurt Vansteeland geamuseerd op.

Netwerk

Maar terug naar Geert Duyck. Een andere anekdote toont aan hoe ver zijn netwerk reikt. Na zijn weigering gingen wij aan de slag om een portret van de man te schrijven. Na drie telefoontjes om informatie in te winnen, wist hij al dat we ermee bezig waren.

De naam Duyck is in de zakenwereld dus incontournable. Maar eigenlijk begon hij zijn carrière in het bier. In de jaren 80 was hij actief in de verkoop en promotie van Vlaamse streekbieren in New York. Pas enkele jaren nadien kwam hij in de financiële wereld terecht, via een werkbeurs van het Prins Albertfonds bij de Bank Brussel Lambert (BBL) in Singapore. Op het einde van dat decennium begon hij deals te realiseren als bij de afdeling zakenbankieren (investment banking) van de BBL in Brussel, waar hij snel doorgroeide tot verantwoordelijke van het departement.

Geert Duyck en zijn rechterhand Steven Buyse waren in 2017 al betrokken bij het bod van Wouter Vandenhaute op RSC Anderlecht.

Hij overtuigde de Angelsaksische investeringsreus CVC om een lokaal kantoor te openen in België - toen nog een grote uitzondering - en liep sindsdien de deur van tientallen bedrijven plat om samen in zee te gaan en een groeiparcours uit te stippelen. Hij is intussen opgeklommen tot managing partner van de financiële groep en reist er de wereld voor rond.

Bij BBL haalde Duyck onder meer Steven Buyse binnen, die nu ook enkele miljoenen in Anderlecht investeert. Na een ommetje als financieel directeur van Aliplast (nu Corialis) kwam Buyse terecht bij CVC. Hij is er verantwoordelijk voor het Brusselse kantoor. Intussen is Duyck opgeklommen tot de absolute top binnen CVC.

Bij CVC was hij de architect van miljardendeals in tal van landen. In België zat hij op de eerste rij bij deals rond de verlichtingsgroep Massive, Mister Minit, maar ook Starbev (ex-AB InBev), Taminco (ex-UCB) en Bpost. CVC was jarenlang de partner van de postgroep, voor die in 2013 naar de beurs trok.

Adviseurs

De banden tussen Duyck en Thijs gaan terug tot die periode. En blijven sterk, ondanks het feit dat ieder intussen zijn weg is gegaan. Zo maakten ze allebei, net als Steven Buyse, deel uit van het consortium privé-personen dat op RSC Anderlecht bood. Centrale figuur in die groep was Wouter Vandenhaute. Het is deze zomer - rond een goed glas wijn en mogelijk een geuze - dat de twee voor het eerst informeel pingpongden over RSC Anderlecht en de kiemen legden voor hun samenwerking om in de club te stappen.