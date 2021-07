De eenzame Tour van Chris Froome

Limburgse De Tijd-lezers weten wat een spavela en een kivela zijn, voor de rest van Vlaanderen leggen we het even uit. Een spavela is een pint gevuld met een kwart spuitwater en driekwart pils. Voor een kivela is bier en witte limonade nodig. Geen renner die dat in de Tour drinkt, maar op een terras in Lourdes (op bedevaartreportage met een bus van De Zigeuner uit Diepenbeek) hoorden we iemand ‘Un spavela, s’il vous plaît’ bestellen. Prachtige titel boven dat verhaal, maar de ober begreep het niet. Dat mirakel gebeurde niet.

Zou Chris Froome, vandaag passerend in Lourdes, nog op een wonder hopen? Net voor de Pyreneeën stond de viervoudige Tourwinnaar 142ste op 2 uur, 21 minuten en 40 seconden van Tadej Pogačar. De man die ooit zo fladderde over al die cols en vier jaar geleden nog de rit won met aankomst in Bagnères-de-Luchon na beklimmingen van onder meer de Col de Peyresourde en de Tourmalet, zal vandaag in de bus over die Tourmalet rijden. Anoniem. Gelukkig niet langer in die opvallende gele trui, maar in het witte shirtje van Israel Start-Up Nation dat goed bij zijn bleek vel past. Hij, de eerste Afrikaan die de Tour won, want geboren in Nairobi, ondergaat wat hij jarenlang anderen liet ondergaan. En weet u wat daar erg aan is? Nu pas krijgt Froome sympathie. Renners die te veel heersen, zijn niet geliefd. Tenzij ze Belg zijn, hoewel zelfs Eddy Merckx gevraagd werd eens een jaar niet mee te doen aan de Tour omdat het saai werd. Maar kijk naar de geschiedenis. Indurain, Armstrong, Froome. Wonnen ze te veel, dan werden ze bespuwd. Pogačar krijgt het nu al te verduren, want we hebben schrik dat hij vertrokken is voor jaren dominantie. Belg worden zou zijn redding zijn. Of voor een Belgische ploeg gaan rijden. Dan mag alles.