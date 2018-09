De enige inwerpcoach ter wereld

In een voetbalmatch wordt makkelijk vijftig keer ingegooid, maar niemand weet hoe je dat het beste doet. Thomas Gronnemark wel. Sinds juli is hij inworpcoach bij Liverpool.

Wij kennen de jonge Deense voetballer Mads Thychosen niet, maar zoek op YouTube even ‘Midtjylland Horsens’ op. Het is 21 mei 2018. Als Midtjylland de match wint, is het kampioen van Denemarken. We scrollen naar minuut 58. Thychosen gooit van links in. Hij werpt de bal op het hoofd van Paul Onuachu, die voor de goal staat. Onuachu scoort. 1-0. Midtjylland kampioen. ‘Thychosen kon voordien 22,25 meter ver gooien’, zegt Thomas Gronnemark. ‘Nu geraakt hij tot 34,5 meter. Dat maakte die dag het verschil.’

Gronnemark weet dat omdat Gronnemark dat verschil maakte. De 42-jarige Deen is de enige man ter wereld die er ooit bedacht dat ook inwerpen een deel van het voetbal is. Hij specialiseerde zich erin.

Dat hij de enige is, is opmerkelijk. In het voetbal, een miljardenbusiness, wordt op elk detail gelet. Je hebt trainers, physical coaches, keepertrainers, spitsentrainers. Je hebt er die uren oefenen op strafschoppen. Alle clubs hebben videoanalisten, fysiotherapeuten. Zelfs grassprietverzorgers bestaan. Maar inworpcoaches? Alleen Thomas Gronnemark.

‘Dat is zeer, zeer, zeer bizar’, schrijft Gronnemark. Ons interview, dat telefonisch zou gebeuren, moet per e-mail. ‘Ik ben mijn stem kwijt’, schrijft hij. Te veel geroepen van aan de zijlijn? ‘Nee, gewoon een verkoudheid.’

De Deen voetbalde zelf tot hij 18 was. ‘Als kind zag ik mijn neven Bent en Johnny voetballen. Zij waren keien in het ingooien’, zegt Gronnemark. ‘Dat viel me op en ik ging mezelf erin bekwamen. Op zijn minst dat aspect van het spelletje kon ik goed.’

Het volstond niet voor een profcarrière, Gronnemark ging atletiek doen en werd een paar keer Deens kampioen op spurtnummers. Tussen 2002 en 2006 kwam er een nieuwe sport in zijn leven: hij maakte deel uit van het Deens bobsleeteam. Maar in 2004 begon hij zich al in het ingooien te verdiepen.

‘Ik stelde vast dat nergens, niet op het internet en in geen enkel boek, iets over die techniek te vinden was. Dat was het signaal om het zelf te bestuderen. Nu zijn we 15 jaar verder. Ik heb een kennis opgebouwd die niemand anders heeft. Niemand was ermee bezig. Niemand had een idee. Wellicht huurde Liverpool me daarom in.’

Juist inwerpen kan voor snelheid zorgen, precisie kan een rol spelen, je kan er kansen door creëren of op zijn minst in balbezit blijven. Thomas Gronnemark Inworpcoach bij Liverpool

In juli rinkelde de telefoon van Gronnemark. Jürgen Klopp, de Duitse coach van de ploeg van Mo Salah en Simon Mignolet, aan de lijn. ‘Iets later zat ik bij hem in het trainingscomplex Melwood. Toen hij mijn theorie aan de hand van cijfergegevens hoorde en zag, aarzelde hij niet. Met zijn woorden: ‘It was 100 percent clear I wanted to employ him.’ Dezelfde week begon ik.’

Gronnemark heeft een contract met Liverpool, al is dat niet exclusief: ‘Ik werk ook nog voor Midtjylland en een geheime Bundesliga-club.’ Soms is hij een week ter plaatse, verder analyseert hij dagelijks wedstrijden. Zijn bevindingen stuurt hij door naar de coaches.

Als hij er is, werkt hij intensief met spelers. Maar niet met iedereen. ‘Dat heeft geen zin’, aldus Gronnemark. ‘Niet iedereen moet ingooien. Meestal is dat de job van de flankverdedigers. Maar als andere spelers bijzonder getalenteerd blijken, ga ik ook met hen aan de slag. Joe Gomez, de jonge centrale verdediger van Liverpool, heeft zich ontwikkeld tot een van de allerbesten van de wereld als het op ingooien aankomt. Liverpool doet weinig verre inworpen, maar als het voorvalt, dan is het zéér gevaarlijk.’

Snel, slim, lang

Dat is het misverstand overigens. Volgens Gronnemark gaat het niet alleen om de verre inworp. ‘Daar werk ik wel aan en met de juiste techniek kunnen spelers 5 tot 15 meter verder leren gooien. Maar het gaat ook om de snelle inworp en de slimme inworp. Wat die snelle betreft: je kan geen buitenspel staan na een inworp, dus ik leer spelers die te gebruiken als een wapen voor de counter. En dan de ‘slimme’ inworp. In een gemiddelde match wordt 40 tot 50 keer ingegooid. Bijna altijd gebeurt dat als je onder druk staat. Dus als je dan goéd ingooit, kan dat van groot belang zijn. Bij Liverpool trainen we vooral op de snelle en de slimme ingooi.’

Hoe? En wat zijn de geheimen? ‘Die kan ik natuurlijk niet allemaal verklappen’, zegt de 42-jarige Deen. ‘Maar het gaat om drie zaken. Eén: neem een goeie aanloop, zonder een sprongetje te maken. Met de juiste snelheid. Die wisselt van speler tot speler. Twee: de juiste positie op het moment van het ingooien. Die wordt bepaald door zeker 15 factoren. En drie: het gaat om het perfect inzetten van je kracht.’

Salto

Gronnemark heeft zelf het Guinness World Record van de langste inworp. Niemand gooide ooit verder dan 51,33 meter. Een actie die hij in 2010 als een stunt voor een goed doel ondernam. ‘Dat deed ik met een flip throw.’ Dat is een ingooi waarbij een speler eerst een salto maakt.

In België is een dergelijke ingooi verboden. ‘Of ze de flip throw moeten verbieden? Daar heb ik geen mening over. Het maakt me niets uit. Het is spectaculair, maar ik leer het geen enkele speler. Omdat het gewoon nooit een goeie inworp kan zijn. De bal gaat veel te hoog.’

Is Gronnemarks werk een luxe voor een club? Is wat hij doet te veel niche? Natuurlijk vindt hij dat zelf niet. ‘Ik wil het spel beter maken. Juist inwerpen kan daarbij helpen. Je kan voor snelheid zorgen, precisie kan een rol spelen, je kan er kansen door creëren of je kan op zijn minst in balbezit blijven.’

Ziet Liverpool al het verschil? We eindigen dit verhaal waar het begon en zoeken op YouTube ‘Liverpool-PSG’. Het is 18 september, amper elf dagen geleden, en in de bijna dertigste minuut scoort Daniel Sturridge. Het is 1-0. De hele fase die aan die goal voorafgaat, is niet makkelijk terug te vinden, maar Gronnemark schrijft: ‘Net voordien hadden ze slim ingeworpen en ze behielden balbezit. Na een paar crosses viel de 1-0. I like that a lot.’

Het werd 3-2 die avond, met een goal van Roberto Firmino in de verlengingen. Zo’n late goal is altijd de beslissende, maar zonder de goal van Sturridge was dat natuurlijk niet gelukt.