Van de overname van amateurvoetbalclub Hasselt door de podcaster Sam Kerkhofs over het YouTube-wielerteam Tour de Tietema tot een docuserie met Average Rob over Remco Evenepoel: allemaal mikken ze op de ogen van de jongste generatie fans, die livesport almaar vaker links laat liggen. ‘De nieuwe consument kickt op de 24 uurssoaps over het leven van vedetten.’