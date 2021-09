De koers lost corona af in Leuven

Misschien rijdt Wout van Aert op het WK de koers van zijn leven, maar hij rijdt hem zeker in ‘Leive’. Leuven dus, niet de grootste wielerstad, vanaf vrijdag wel het hart van wielerland. Met rondjes in de binnenstad en spurten aan de Parkpoort. De stad gaat op slot.

Woensdagavond om 22.25 uur viel een mail binnen. Met het onderwerp wisten de klanten van Academy Coiffure genoeg: ‘Sluiting kapsalon tijdens WK wielrennen 2021.’ Of kapsters Dorien en Sarah zelf liever naar de koers gaan kijken in plaats van balayages te zetten, werd niet duidelijk. Maar het ‘centrum is afgesloten en met de wagen niet bereikbaar’, schreven ze. Niemand gaat met een verse permanent op de fiets.

Een blik in ‘Leuven wielerstad’, een boekje van Gunter Hauspie en Reinhart Croon, toont dat het klopt. Op een kaartje is het stadsparcours uitgetekend. Renners zullen door de Naamsestraat, de Blijde Inkomststraat en de Bondgenotenlaan rijden, onderweg Pater Damiaans rustplaats, het Ladeuzeplein en de Sint-Pieterskerk passerend. Op de Oude Markt komen ze net niet, maar wie ooit in Leuven studeerde, zal op tv elke hoek van de stad herkennen. Met één verschil: er ligt overal vers asfalt.

1,5 miljoen euro schreef Leuven in het stadsbudget in om het WK binnen te halen, de kandidatuur dateert van toen Louis Tobback nog burgemeester was. Nu is Mohamed Ridouani (Vooruit) dat. ‘Ik heb wielergeschiedenis moeten blokken’, zegt hij. ‘Als zoon van Marokkaanse migranten behoorde de koers niet tot onze leefwereld. Voetbal, ja, Marokko-Duitsland in de achtste finales op het WK van 1986. En atletiek met Saïd Aouita. Al kende pa Eddy Merckx wel. Maar als kind zag ik de koers alleen als de Grote Prijs Poeske Scherens in de stad was. (glimlacht) Met die Rodania-auto. Daar maakte ik ‘Ri-dou-a-niaaa’ van.’

Nu is er het WK in zijn stad, vanaf vrijdag 24 september, voor juniores, beloften en vrouwen, en met op zondag dat van de profs. Na het vertrek in Antwerpen wordt een eerste rondje door Leuven gereden. Dan maken de renners een lus richting Overijse (‘met de klim op de Moskesstraat, door iemand consequent de Moskeestraat genoemd’, glimlacht Ridouani) en dan volgen rondjes door Leuven. Schattingen? Je hoort veel cijfers. Van 300.000 wielerfans tot 700.000. Zelfs 1 miljoen, lees je. ‘Maar dat gaat over de héle week, met de tijdritten van dit weekend in West-Vlaanderen erbij’, zegt Ridouani’s kabinetschef Margot Hollevoet. ‘Voor Leuven schatten wij tussen 300.000 en 500.000. Voor de drie dagen. Mensen vergelijken het met Marktrock, maar toen stond de massa alleen rond de Oude Markt. Nu gaat het over de hele stad.’ De kosten boven op de 1,5 miljoen voor al die wegenwerken en het ingezette personeel zijn volgens Hollevoet niet te bepalen. ‘Die zitten in het reguliere budget.’

Geen salami

Tot enkele dagen geleden stond de kermis op het Ladeuzeplein. Die moest vroeger weg, op het plein met daarop de gespietste kever van Jan Fabre, komt een fanzone en worden winnaars gehuldigd. Boekhandel Boekarest legt wielerboeken in de etalage. Wie komt, krijgt (zoals renners) een rijsttaartje en de eerste tien bezoekers krijgen ‘De renner’ van Tim Krabbé. Collega-boekhandel Barboek zet zijn tv-scherm buiten. Klanten kregen een nieuwsbrief: ‘We zijn zondag ‘minimaal’ open van 10 tot 18 uur.’

Wandelend door de binnenstad is de gekte een week voordien nog niet te zien, maar toch: in de etalage van chocolaterie Raets-Putseys (‘al 45 jaar’) staat een koersfiets die in chocolade verpakt werd. Slager Filip Rondou ontwierp een poppenkast die net binnen zijn voorportaal van drie vierkante meter past, in ‘Bar Pistolet’ gaat hij broodjes verkopen. ‘Maar geen WK-salami, dat doe ik niet.’

Schermvullende weergave De velodroom in de Brusselsestraat. ©Kristof Vadino

In de Brusselsestraat kwam een houten velodroom, op de Grote Markt een WK-podium waarop iedereen selfies kan maken. In de Bondgenotenlaan zijn er pop-upwinkels. Het fietsenmerk Specialized showt de fietsen waarmee Julian Alaphilippe en Anna van der Breggen wereldkampioen werden, aan de overkant verkoopt Mia Lingier koerstruitjes en wielerspullen van alle ploegen. Al 17 jaar staat ze met zo’n stand op alle grote koersen, maar voor het WK opende ze van 1 tot 30 september deze shop. ‘Voor een stand van 40 vierkante meter moest ik 7.500 euro betalen aan de organisatoren. In Innsbruck, drie jaar geleden, was dat maar 2.500 euro. Dan liever dit. Welk truitje het best verkoopt? Van wie denk je? Van Aert, natuurlijk. En Jasper Stuyven, de lokale held. Dat van Lotto-Soudal wil niemand.’

De renners passeren in deze Bondgenotenlaan, maar aan het Rector de Somerplein (in Leuven zegt iedereen nog altijd het Fochplein) sluit dameskleding Folie drie dagen. ‘Je kan met de auto op geen enkele parking’, zegt Fabienne Lemmens. ‘De wielerfans, ook al zijn het dames, kopen geen kleren om met zakken te sleuren.’ Ook andere winkels en sommige horecazaken sluiten. Liever anoniem vertellen twee uitbaters: ‘Leuven heeft de sleutel van de stad aan de UCI en aan organisatoren Golazo en Flanders Classics gegeven en de stad gaat op slot.' Zondag (19 september, red.) is het WK-familiedag. Dan begint volop de opbouw naar de eerste wedstrijden vrijdag. We kunnen enkele dagen zelf niet bij onze parkeerplaatsen, heel wat parkings in het centrum zijn niet bereikbaar. Leveranciers moeten voor 6 uur ’s morgens komen. Dat lukt niet.’

De vrees is dat het extraatje dat die tienduizenden wielerfans qua verbruik op- leveren, niet zal opwegen tegen de last. Luc Caubergh, medezaakvoerder van schoenwinkel New Versailles en ondervoorzitter van Liefst Leuven, een vzw die de stad als winkel- en horecacentrum promoot: ‘Dat het WK naar Leuven komt, is een prestatie. Daar kan je alleen maar fier op zijn. Toch kijken we met veel vraagtekens naar het gebeuren. Handelaars vrezen een negatieve impact op hun omzet. De hamvraag is of de vaste klanten Leuven zullen aandoen.’

Caubergh hoopt vooral dat de stad na de koers en na corona naar de uitdagingen van de handel en de horeca kijkt. ‘Marktkramers en kermisuitbaters kregen compensaties voor het WK. Voor de handelaars is daar geen sprake van. We vragen concrete antwoorden op vragen die op tafel liggen. Bijvoorbeeld over de aanpak van de leegstand van de Bondgenotenlaan, het verkeersvrij maken ervan en de heraanleg.’

Zo’n WK in de binnenstad heeft een impact. Je kan zelfs spreken van een lichte vorm van kolonisatie. Je bakt geen omelet zonder eieren te breken. Mohamed Ridouani Burgemeester van Leuven

Ridouani is zich van de kritiek bewust. ‘Zo’n WK in de binnenstad heeft een impact’, zegt hij. ‘Je kan zelfs spreken van een lichte vorm van kolonisatie. Maar je bakt geen omelet zonder eieren te breken. We communiceerden zo veel mogelijk, ook met brochures in de brievenbussen. We hopen dat Leuvenaars dit zien als een ‘once in a lifetime’ belevenis.’

En Ridouani hoopt dat, als zondagavond de laatste wereldkampioen gehuldigd wordt, er daarna iets overblijft. ‘Ik zie dit niet graag als een circus dat neerdaalt en weer weggaat. Leuven wil een Europese sportstad zijn die inclusief is. Ik denk aan G-sporters: het WK kan inspireren om zelf te bewegen. Maar bijvoorbeeld ook in De Nomade, een onthaalhuis voor anderstalige nieuwkomers in Kessel-Lo, proberen we het WK als hefboom te gebruiken om die mensen met sport in contact te brengen. Afghaanse vluchtelingen hebben nog nooit een coureur van dichtbij gezien. Het wielrennen heeft, denk ik, het potentieel om te verbinden.’

Schermvullende weergave ©Kristof Vadino

Rood en groen

Gie (‘zeg maar Gieke’) Raeymaekers (‘twee keer met -ae en dan -kers, op de taart’) hing een jaar geleden al een briefje uit in zijn Café Central: ‘Weekend van 26 september 2021: WK’. ‘Je weet maar nooit dat mijn medewerkers de twee zaaltjes boven zomaar verhuurden’, zegt hij. Nu zijn ze verhuurd, maar wel aan bedrijven met WK- genodigden. Zijn café ligt op het parcours, in de bocht voorbij de Sint-Pieterskerk. Hij heeft er altijd een terras, maar nu gaan de tafels en de stoelen weg. ‘Zo kunnen er meer mensen kijken.’

Maar hoeveel? Dat weet Gie een week voor het WK nog niet. ‘Ik vermoed dat we bier mogen tappen, maar in het straatje naast ons café mogen we niets zetten. Ik hoop vooral op een topdag.’ Dat die restricties heeft, weet hij. Wist hij al vroeg. ‘Om het café te versieren, hangen er wat WK- truitjes. Maar kijk goed: de letters UCI (de Internationale Wielerunie, red.) heb ik in ICU veranderd. En aan de regenboogkleuren heb ik het rood en groen van Leuven toegevoegd. Anders mocht het niet.’