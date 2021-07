De laatste dag van Fabio Casartelli

Tijdens de sportzomer overschouwt Rik Van Puymbroeck wat in en naast de sportarena gebeurt.

We sliepen die avond in een hotel in Lannemezan dat nu niet meer bestaat. Het was 18 juli 1995 en in de namiddag was wielrenner Fabio Casartelli in de Tour overleden. Gek genoeg realiseerden we ons dat pas echt in dat bed in dat hotel. Waarom?

Op de parking van de perszaal in een met matten bedekte ijspiste in Cauterets had een Nederlandse journalist het verteld. ‘Gehoord van die valpartij? Museeuw lag erbij. Casartelli ook.’ Wie was Casartelli ook weer? Ja, die Italiaanse jongen die drie jaar eerder olympisch kampioen was geworden en toen zo gelukkig was. Nu reed hij bij Motorola zijn eerste Tour. We hadden hem nog niet gezien, maar we zouden hem nooit meer vergeten.

Eerst was hij gevallen. Dan zwaar gewond. Overgebracht naar het ziekenhuis van Tarbes. Even later kwam het communiqué: ‘Fabio Casartelli est décédé.’ Het korte stukje op pagina drie werd een voorpagina met de renner in foetushouding en een spoor van bloed op het asfalt van de Col du Portet d’Aspet. Nu staat er een monument en op 32 kilometer van de finish in Saint-Gaudens zal de Tour er vandaag passeren. Om er te stoppen, zal niemand tijd hebben. Zal iemand nog aan die jongen denken?

Zijn weduwe Annalisa zeker. Tien jaar na de dood van haar man zochten we haar op in Forlì. Ze was nog altijd alleen en zei dat ze alleen maar Fabio terug wilde. Ze zei ook: ‘Voor mij is Fabio niet de dode uit de Tour, voor mij is hij de olympische kampioen van Barcelona.’ Nog eens tien jaar later spraken we haar nog eens. Ze had een nieuwe liefde gevonden, Daniele, die goed voor haar zorgde. Ze waren al eens samen naar de Portet d’Aspet geweest. Ze bleef in contact met de vroegere ploegleiders van haar man.

26 jaar later rijden er renners mee die niet geboren waren toen Fabio Casartelli stierf. De Nederlander Fabio Jakobsen is er niet bij. Die ontsnapte vorig jaar aan de dood in de Ronde van Polen, hij vecht terug. Eén detail ontging niemand: Jakobsen kreeg zijn voornaam naar de ongelukkige Italiaan. Dat het noodlot hen bijna samenbracht, was wrang.