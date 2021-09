De lange lijdensweg van voetbalclub Anderlecht

In volle aanloop naar de afronding van een financieel reddingsplan voor Anderlecht ontploft een splinterbom rond de club. Dubieuze transfers onder het oude management zetten het gerecht op het spoor van onfrisse praktijken bij de verkoop aan Marc Coucke.

De discussie over de financiële redding van recordkampioen Anderlecht duurt al bijna anderhalf jaar. Daarbij staan een kamp rond eigenaar Marc Coucke en een rond een groep historische aandeelhouders met als belangrijkste boegbeeld Michaël Verschueren tegenover elkaar.

De bedoeling is dat Coucke tientallen miljoenen die de club hem nog verschuldigd is, wegstreept. Tegelijk wordt gewerkt aan een nieuwe kapitaalinjectie van tientallen miljoenen euro's. Dat vers geld moet mee worden opgehoest door een nieuwe investeerder, samen met Coucke en de minderheidsaandeelhouders.

Kickstart voor heropbouw

Die operatie dient als kickstart voor de heropbouw van Anderlecht - dat kampt met een grote schuldenberg door opgestapelde verliezen. Het moet de nieuwe operationale leiding van Anderlecht, voorzitter Wouter Vandenhaute, zijn sportieve rechterhand Peter Verbeke, CEO Jos Donvil en coach Vincent Kompany, extra marge geven om werk te maken van de terugkeer aan de Belgische voetbaltop.

Tegen die al complexe achtergrond vallen nu nieuwe lijken uit het verleden uit de kast. Sinds Couckes komst was het niets dan sportieve, financiële en ook gerechtelijke ellende voor de Vlaamse miljardair bij Anderlecht.

Volgens het gerecht gedroeg de oud-top van Anderlecht zich niet koosjer bij de verkoop aan Coucke eind 2017. Hij zou financieel benadeeld zijn door de sleutelfiguren die toen de dienst uitmaakten bij de club.

Het gaat om toenmalig voorzitter en grootaandeelhouder Roger Vanden Stock, ex-CEO Jo Van Biesbroeck en de toenmalige sportieve manager Herman Van Holsbeeck. Daarnaast speelden volgens het gerecht ook makelaar Christophe Henrotay en advocaat Luc Deleu, beiden jaren kind aan huis bij Anderlecht, een dubieuze rol bij de verkoop.

Opmerkelijk is dat Deleu dit jaar nog is benoemd in de raad van bestuur van Anderlecht. Hij is aangeduid door de historische groep minderheidsaandeelhouders.

Zwart geld

De namen van Henrotay en Van Holsbeeck vielen eerder al in een gerechtelijk onderzoek rond paars-wit. Henrotay is vorig jaar door het gerecht officieel in verdenking gesteld voor onregelmatigheden bij de transfers van Anderlecht-spelers naar het buitenland.

Het vermoeden is dat Henrotay dubieuze constructies opzette rond een aantal uitgaande transfers bij Anderlecht: die van Chancel Mbemba en Aleksandar Mitrovic naar Newcastle en die van Youri Tielemans naar AS Monaco. Mogelijk roomde Henrotay miljoenen aan commissies op transfers af. Het geld zou hij hebben ondergebracht in buitenlandse vennootschappen. Die dienden als doorgeefluik om tussenpersonen in het zwart te betalen. Daarbij komt Van Holsbeeck in beeld.

Ook Van Holsbeeck is in 2019 officieel in verdenking gesteld van witwassen, corruptie, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. De ex-Anderlecht-manager streek mogelijk in het zwart commissies op voor hand- en spandiensten bij transfers. Van Holsbeeck werd in 2018 na 14 jaar dienst op staande voet ontslagen door Coucke. Het leidde tot een geschil tussen Coucke en Van Holsbeeck over zijn ontslagregeling.

Anderlecht heeft ook een dossier lopen tegen Henrotay bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Dat is een beroepsorgaan in het parallelle systeem voor sportrecht. Anderlecht betwist de betaling aan Henrotay van openstaande facturen voor commissies bij transfers. Het BAS besliste in juli de zaak te schorsen, in afwachting van wat de gerechtelijke onderzoeken naar Henrotay opleveren.

Henrotay en Van Holsbeeck hebben tot nu toe altijd hun onschuld staande gehouden.

Via het onderzoek naar de transfer van Mitrovic belandden de speurders bij de afwikkeling van de verkoop van de club in 2017. Vermoed wordt dat ook daarbij een en ander onfris is verlopen. Ongetwijfeld zal dat een impact hebben op de interne werking van de club, waar het onderlinge wantrouwen tussen veel belangrijke pionnen erg groot is.

Verliezen recupereren

De nieuwe gerechtelijke perikelen maken het voor Coucke niet gemakkelijker Anderlecht te redden en te beginnen met de recuperatie van zijn enorme verliezen. De overname van Anderlecht - mogelijk dus tegen een te hoge prijs - en meerdere cashinjecties door de precaire financiële situatie hebben Coucke al zo'n 130 miljoen euro gekost.