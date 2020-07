De race naar de fiets

De coronacrisis heeft de verkoop van fietsen een nooit geziene boost gegeven. De vraag is zo groot dat veel producenten niet kunnen leveren bij gebrek aan onderdelen.

'De eerste weken dat de fietsenwinkels weer open mochten na de coronalockdown op 12 mei zagen we onze verkoop exploderen', zegt Wim Teerlynck, de algemeen directeur van Fiets!, met 14 fietswinkels een van de grote Belgische spelers. 'We verkochten tot vijf keer meer dan we hadden gebudgetteerd en ons budget was ambitieus. Die piek is nu afgevlakt, maar onze verkoop - zowel in aantal als in omzet - ligt nog altijd 1,5 tot 2 keer hoger dan budget.'

Cijfers wil Teerlynck niet geven, maar het is duidelijk dat e-bikes als zoete broodjes de deur uitgaan. 'Gelukkig hadden we in februari een grote voorraad elektrische fietsen ingekocht, omdat we ervan uitgingen dat corona een grote impact zou kunnen hebben op de wereldwijde productie. Dat komt ons nu goed uit, want veel fietsenwinkels kampen met tekorten. We hadden ook het geluk dat we juist een huismerk hadden gelanceerd - geproduceerd in België - dat 200 à 300 euro goedkoper was dan de doorsnee e-bike.'

Fiets! is tijdens de lockdown ook online blijven verkopen. 'De laatste maand recupereerden we 30 procent van onze normale omzet.'

Fietsenproducenten

Ook bij de Belgische fietsenproducenten is het feest. 'Vorig jaar assembleerden we 63.500 fietsen', zegt Johan Huygens, de topman van Ludo. Met de merken Ludo en Granville en de import van de koersfiets Scott is het bedrijf uit Kortenberg een van de belangrijkste Belgische fietsenleveranciers. 'Dit jaar mikken we op een verkoop van 70.000 fietsen. Maar de vraag ligt op minstens 80.000. We kunnen er echter niet meer maken, omdat we onvoldoende onderdelen hebben. Alles wat we assembleren, is nu al aan de fietswinkels verkocht.'

Granville importeert zijn frames uit Azië - in Europa worden nog amper fietskaders gemaakt. Aangezien daar de productie acht weken stillag door Covid-19, is de levertijd van acht naar tien maanden gestegen.

Door de steeds grotere vraag naar e-bikes kunnen ook de producenten van fietsmotoren en batterijen amper volgen.

Ook sturen en stuurpennen komen uit Azië en komen dus later aan. Door de steeds grotere vraag naar e-bikes kunnen ook de producenten van fietsmotoren en batterijen amper volgen. Huygens: 'Wij gebruiken Bosch, dat motoren maakt in Frankrijk, maar dat produceerde voor corona ook al op volle capaciteit. Voor volgend jaar hebben we in elk geval meer besteld.'

Een gelijkaardig verhaal is te horen bij Eddy Van den Berghe, de CEO van Oxford uit Sint-Niklaas, dat een eigen lakkerij en montagehal heeft. 'Gelukkig hebben we onze bestellingen van frames en onderdelen in het begin van corona nooit opgeschort. Maar eind vorige maand was onze stock al uitverkocht. Onze productie ligt nu 25 tot 30 procent hoger - vorig jaar assembleerden we 35.000 fietsen. We willen de productie niet verder opdrijven, anders kunnen we de kwaliteit niet garanderen. Maar tot september zullen we veel fietsen niet kunnen leveren.'

Een van de redenen is de vertraagde levering van binnen- en buitenversnellingen van Shimano, dat in dat segment een bijna-monopolie heeft van 90 procent. Van den Berghe: 'Bij Shimano kan je sowieso altijd beter een jaar op voorhand bestellen.' Ook de levering van zadels - de productie van Selle Royal in Italië lag een tijd stil - liep niet zoals het moet. Gelukkig kon Oxford bij het Belgische Sapim terecht voor spaken en velgen, een van de weinige fietsonderdelen die nog in Europa worden gemaakt.

Goedkope fietsen

Behalve de toenemende vraag naar duurdere e-bikes zagen verkopers en producenten ook de verkoop van 'goedkope' fietsen en koersfietsen stijgen. Tijdens de lockdown gingen fitnessclubs en sporthallen dicht. Fietsen bleek voor velen de enige manier om fit te blijven. 'Het is een nieuw soort fietser', zegt Huygens. 'Mensen die deze zomer hier blijven, niet meer met het openbaar vervoer willen gaan werken, die gespaard hebben tijdens corona en beslissen om een koersfiets van 1.000 à 1.500 euro te kopen.'

Ook de vraag naar elektrische mountainbikes zit in de lift, vooral bij jonge mensen, net als de vraag naar gravelfietsen - racefietsen met robuustere kaders.

Race Productions in Beringen, bekend van het koersfietsmerken Ridley en Eddy Merckx, ziet dezelfde trend. 'Wij verkopen vooral duurdere koersfietsen tusen 2.500 en 4.500 euro, maar voor de goedkopere modellen lopen we nu al tegen het maximum van onze productie aan', zegt marketingmanager Thibault Norga.

Ridley koopt zijn frames in Azië, maar lakt en assembleert de fietsen in België. Ook hier zijn af en toe leveringsproblemen van onderdelen, vooral wielen en banden. Norga: 'We zien af en toe gaten vallen en sommige modellen kunnen we maar mondjesmaat leveren, maar het valt mee.' In het duurdere segment zijn er volgens Norga minder impulsaankopen, al verwacht hij dat ook dat deel van de markt deze zomer nog zal boomen.

Wereldwijd fenomeen

De grote vraag naar goedkopere (koers)fietsen is volgens Wim Teerlynck van Fiets! een wereldwijd fenomeen. Net als de lange wachttijden in de fietswinkel en de problemen van fietsproducenten om aan onderdelen te raken.

In Frankrijk zijn in veel Decathlon-winkels geen goedkope fietsen meer te krijgen en staan 'tienduizenden' mensen op de wachtlijst. Will Butler-Adams, de topman van de Britse fabrikant van plooifietsen Brompton, zei deze week nog nooit zoveel bestellingen binnen te hebben gekregen. Ton Anbeek, de voorzitter van het Nederlandse Accell, bekend van Batavus en Sparta met een omzet van 1,1 miljard euro, liet weten de vraag amper te kunnen bijbenen. De Chinese fietsproducentenassociatie waarschuwt dan weer voor overdreven optimisme. De huidige boom zou wel eens van korte duur kunnen zijn.