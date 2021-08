De snelste lopers uit Tuvalu

Tijdens de sportzomer overschouwt Rik Van Puymbroeck wat in en naast de sportarena gebeurt.

Tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Rio droeg Etimoni Timuani de vlag van Tuvalu. Hij droeg ze 14 dagen later nog eens op de slotceremonie. Er was dan ook niet zoveel keuze. Timuani was de enige atleet die de eilandstaat afvaardigde in 2016.

Die twee feestelijke avonden waren meteen de langste optredens van de man. Hij nam deel aan de 100 meter sprint, het koningsnummer, maar kwalificeerde zich niet voor de tweede ronde. Zijn olympische optreden in looptenue duurde 11 seconden en 81 honderdsten. In Tokio waren twee landgenoten van Timuani actief. Allebei op de 100 meter. Bij de vrouwen werd Matie Stanley achtste in haar reeks in 14”52, bij de mannen eindigde Karalo Maibuca negende in 11”42, een nationaal record.

Als dat een glimlach veroorzaakt, dan toch een van bewondering. Tuvalu telt zo’n 11.000 inwoners, dat is zoveel als Herk-de-Stad. Funafati (het eilandje van Tuvalu waar Etimoni Timuani werd geboren) een dikke 6.000. Ongeveer zoveel als Kaprijke.

Sinds 2007 is Tuvalu aangesloten bij het Internationaal Olympisch Comité en vanaf 2008 was er telkens een kleine delegatie op de Spelen. In 2008 waren ze met drie, in 2012 met twee, nu dus weer met twee en enkel in 2016 was Timuani dus alleen. Een jaar voordien was hij al afgevaardigd naar de Pacific Games in Papoea-Nieuw-Guinea, maar hij veroorzaakte een valse start in zijn reeks van de 100 meter en zijn optreden beperkte zich dus tot een meter of tien.

Op één gewichtheffer na (Logona Esau op de Spelen van 2008 in Peking) zijn het trouwens allemaal honderdmeterlopers. Zouden de eilanden te klein zijn om op lange afstanden te trainen? Het langste olympische loopnummer met een nationaal record in Tuvalu is de 1.500 meter.

Hoeveel mensen uit Kaprijke lopen de 100 meter in 11”81?

Wie in Tuvalu woont, zet door. Tuvalu, bedreigd door het stijgende zeewater, is een van de meest afgelegen landen ter wereld en zou het minst bezochte land zijn. Wie er van af wil, moet veel moeite doen.