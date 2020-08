De supernova die FC Barcelona verzwolg...

De beste voetballer op aarde Lionel Messi (33) heeft zijn club FC Barcelona officieel laten weten dat hij na 20 jaar wil vertrekken. De Argentijn maakte van Barça het succesvolste voetbalmerk ter wereld, maar bleek tegelijk een supernova die de club verzwolg.

Het droomhuwelijk tussen twee sportieve wereldmerken lijkt op zijn laatste benen te lopen. Lionel Messi heeft het bestuur van FC Barcelona via een aangetekend schrijven laten weten dat hij vertrekt. Een move van Messi - die op zijn 13de vanuit zijn geboorteplek Rosario in de befaamde jeugdopleiding van Barcelona belandde - zou een tectonische verschuiving betekenen op de planeet voetbal.

Voor zijn komst was Barcelona al een van de belangrijkste clubs ter wereld. Maar met Messi was er zelfs naar Catalaanse normen ongezien succes. Barcelona won na het debuut van Messi in 2004 - toen 17 jaar - 10 van zijn 26 Spaanse titels. Europees en mondiaal won Barcelona met Messi vier van zijn vijf Champions League-titels. De 8-2-klad­de­ra­datsch in de kwartfinale van de Champions League tegen de latere winnaar Bayern München wordt beschouwd als het einde van een tijdperk. Dat Messi zijn vertrek wil forceren, versterkt het beeld van een club die sportief en in de bestuurskamer een implosie in slow motion beleeft. De neergang was al even bezig, het laatste Champions League-succes in 2015.

De geplande echtscheiding wordt een juridisch kluwen. Messi heeft in zijn contract een clausule die hem toeliet voor 10 juni - het officiële einde van de Spaanse competitie - eenzijdig en gratis zijn overeenkomst op te zeggen. Nu die clausule verlopen is, gaat Barça ervan uit dat de topvoetballer alleen tegen betaling kan vertrekken. De afkoopsom is in principe vastgeklikt op 700 miljoen euro, een andere clausule in zijn contract waar Barcelona zich op wil beroepen nu Messi zijn eigen optie niet lichtte.

Messi en zijn vader/makelaar Jorge zijn het daar niet mee eens. Zij menen dat de timing door de corona-pandemie is opgeschoven. Messi's advocatenteam beschouwt 31 augustus als het officiële einde van het Spaanse voetbalseizoen. Het gevolg is dat Messi wel legitiem de exitclausule in zijn contract activeerde. Die analyse noemen experts discutabel, omdat de laatste speeldag van het Spaanse topvoetbal op 19 juli was.

Transfersom

Door het meningsverschil krijgt de zaak mogelijk een juridisch staartje. Transferdisputen worden meestal uitgevochten voor het internationale sporttribunaal TAS in Zwitserland, een parallel juridisch systeem voor sportrecht. De vraag is of het allemaal zo'n vaart loopt.

Experts in sportrecht verwijzen naar de gangbare praktijk van de wereldvoetbalbond FIFA om bij discussies een transfersom te prikken op basis van het laatste contractjaar. Die zou in Messi's geval neerkomen op ongeveer 100 miljoen euro. Dat is volgens onze info ook het minimale richtbedrag dat Barcelona in gedachten heeft.

Bovendien gaat dan ongeveer 120 miljoen euro brutosalaris van de balans. Dat is welkom bij een club die er financieel niet te best voor staat. Barcelona is met 990 miljoen euro inkomsten in het seizoen 2018-2019 een commerciële machine - waar de koppeling met het merk Messi nog een turbo op zet. Maar tegelijk vliegt het geld de deur uit. Barcelona geeft bijna 70 procent van de omzet uit aan spelerslonen - alles boven 60 wordt als ongezond beschouwd. Van de 671 miljoen euro aan spelerslonen voor een 30-tal kernspelers gaat bijna een vijfde - dik 100 miljoen netto - naar Messi.

Officieel maakte de club in 2018-2019 een kleine nettowinst van 4 miljoen euro. Maar dat is dankzij boekhoudkundige trucs. Dit jaar verkocht Barcelona Arthur voor naar verluidt 80 miljoen aan Juventus (dat niet toevallig financieel ook op zijn tandvlees zit), terwijl de Italiaanse kampioen Miralem Pjanic voor 70 miljoen verkocht aan de blaugrana. Door de boekhoudkundige regels rond de afhandeling van transfers zullen beide clubs 60 miljoen euro winst in hun boeken kunnen zetten. In realiteit is het een vestzak-broekzakoperatie. Barça zette eind vorig seizoen al eenzelfde deal op met het Spaanse Valencia voor de keepers Jasper Cillessen en Neto.

Schermvullende weergave In Barcelona is zwaar fanprotest uitgebroken tegen het bestuur nu Barça-legende Leo Messi zijn vertrek bij de club heeft aangekondigd. ©EPA

Stille sfinx

Voor de financiële en sportieve malaise is Messi paradoxaal ook de oorzaak. Hij bracht dan wel groot succes, gaandeweg kreeg hij de sleutels van de club in handen. De buitenwereld heeft het beeld van een stille sfinx die zich alleen op het voetbal concentreert. Maar insiders weten beter. Zij spreken over een volatiele machtsmens, Don Leo, met wie communiceren complex is, van wie iedereen schrik heeft, die met een oude garde rond hem de kleedkamer domineert en alleen softies als coach tolereert. Pas met de aanstelling van Ronald Koeman is die cyclus doorbroken.

Sportief verviel Barcelona tot een pupillentactiek met 'alle ballen naar Messi', terwijl clubs als Bayern ondanks een overvloed aan talent een totaalvoetbal ontwikkelden. Financieel kostte Messi zijn club dan weer zoveel dat ze erdoor in ademnood raakte. Messi is zo groot dat hij een allesverslindend monster bleek voor Barcelona, een supernova.

Een kamp binnen het bestuur ziet in Messi de cashkoe om een nieuw tijdperk te starten. Het anti-Messi-kamp mikt op een eenmalige transferprijs van 100 à 150 miljoen euro, plus jaarlijks 120 miljoen salaris die van de balans gaat. Die 250 à 300 miljoen cash is de great game waar alles om draait

In het bestuur is een kamp hem daarom liever kwijt dan rijk. De anti-Messi-bestuurders zien in hem de cashkoe om een nieuw tijdperk te starten. Ze mikken op een eenmalige transferprijs van 100 à 150 miljoen euro, plus jaarlijks 120 miljoen salaris die van de balans gaat. Die 250 à 300 miljoen is de great game waar alles om draait. Tegelijk is het als de moord op Bambi. Niemand wil zijn vingerafdrukken op het wapen. Zeker niet bij Barcelona, een ledenvereniging met ruim 160.000 socio's die elke vier jaar een voorzitter kiezen.

Fluistercampagne

In het schimmenspel rond de verkiezingen van volgend jaar in maart - de bestuurskamer is een slangenkuil die menig politieke partij doet verbleken - is niets wat het lijkt. Zittend voorzitter Josep Bartomeu wordt bestookt door clans die op de voorzittersstoel azen. Hij wordt een rampzalig sportief beleid verweten - met bijna een half miljard euro transferuitgaven aan de amper renderende Antoine Griezmann, Ousmane Dembele en Philippe Coutinho. Via lekken naar de pers worden de kiesgerechtigde socio's bespeeld.

In die oorlog is ook Messi een frontlijn. Hijzelf zou er in het gekonkel aan de top van overtuigd zijn geraakt dat Bartomeu een fluistercampagne tegen hem bezig was. Die vertrouwensbreuk zou de exit bespoedigd hebben. Maar volgens onze info houdt Bartomeu - hij is volgend jaar geen kandidaat meer - Messi het liefst aan boord. Bartomeu heeft niets meer te winnen of verliezen. Ook wil hij niet in de geschiedenisboeken belanden als de voorzitter onder wiens bewind zo'n iconische voetballer vertrekt.

Victor Font, net als Bartomeu een rijke zakenman, wordt getipt als grote favoriet bij de verkiezingen. Al is er ook een invloedrijk kamp rond oud-voorzitter Joan Laporta. Font belooft de aanstelling van Messi's oud-ploegmaat Xavi als coach. Maar de kans wordt erg klein geacht dat de Argentijn daardoor zou beslissen te blijven.

Fiscale walhalla

De vraag is nu welke clubs in staat zijn Messi te betalen. Er zouden slechts twee realistische pistes zijn: Inter Milaan, dat een steenrijke Chinese eigenaar heeft en kan profiteren van nieuwe belastingregels die van Italië het nieuwe fiscale walhalla voor buitenlandse voetballers maken. Daarnaast is er het Manchester City van Messi's ex-coach Pep Guardiola. De gesprekken tussen de City-top en de Messi-entourage - beide partijen besnuffelden elkaar al in 2016 - zouden lopen.

De transfer is voor City noch Inter allerminst evident vanwege de regels rond financiële fairplay. Die leggen op dat clubs niet meer mogen uitgaven dan ze uit hun commerciële werking ophalen. Inter lijkt het verst te kunnen gaan, ook omdat Man City recent tegen een miljoenenboete opliep na inbreuken op de fairplay. Durft City nog eens de limieten van de Europese voetbalbond UEFA af te tasten?