De topmakelaar van het wielrennen

De ‘power broker’ van het topwielrennen is een jonge Vlaming, verscholen in het groen van Oud-Heverlee. Dries Smets is makelaar van Roubaix-favorieten Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert.

Dries Smets bestormde de top van het wielrennen niet solo. De pol&soc’er begon als 22-jarige stagiair bij het bedrijf van de manager van Tom Boonen, Paul De Geyter. Hij klom op tot vennoot en nam de zaak anderhalf jaar geleden over, waarna De Geyter CEO werd bij het Belgische profteam Lotto-Soudal. Op zijn 34ste is Smets met zijn sportmanagementkantoor Squadra Sports Management makelaar van tientallen profrenners, Belgische toppers maar ook bekende buitenlanders als Julian Alaphilippe, die deze week de stenen uit de grond rijdt in Spanje. ‘We zijn zeker top drie en wellicht zelfs nummer één in de wereld.’ Smets wil geen financiële details kwijt over Squadra.

Hoeveel mijn commissie bedraagt? Dat is tussen mij en mijn renners. Dries Smets Wielermanager

De lijst klanten is indrukwekkend in zowel kwaliteit als kwantiteit. In het wielrennen is maar een 500-tal profs actief in de WorldTour, te vergelijken met de Champions League in het voetbal. ‘Het peloton is dorp én praatbarak. Mijn belangrijkste rekruteringskanaal is mond-aan-mond-reclame tussen renners. Ons Vlaamse etiket blijft ook een verkoopargument voor buitenlanders, zeker voor de Australiërs. Er is onze wielertraditie. Ondanks de internationalisering van het topwielrennen - inzake renners en wedstrijden - blijft Vlaanderen ook geografisch het hartland van de koers.’

Ondanks zijn machtspositie is Smets zelfs in het wielergekke Vlaanderen een onbekende bij het grote publiek. Zijn uitvalsbasis is een anonieme villa in Oud-Heverlee bij Leuven. Even opmerkelijk is dat zelfs echte wielerkenners amper weten wie de grote makelaars zijn, terwijl ze in het voetbal even prominent aanwezig zijn als de voetballers zelf.

Schermvullende weergave Greg Van Avermaet ©Photo News

Komt voetbal van Mars, dan de koers van Venus. Voetbal is een planeet die draait rond miljarden, wielrennen rond miljoenen. De koers kent anders dan het voetbal geen transfermarkt. Contracten worden tot het einde gerespecteerd. Tom Boonen was in 2003 zowat de laatste die vroegtijdig zijn contract verbrak om over te stappen van het toenmalige US Postal naar Quick-Step. Makelaars als Smets nemen geen hoge commissies op transfersommen. ‘Ik verdien enkel een percentage op het loon van de renner. Voor neoprofs met een eerste contract werk ik zelfs gratis, omdat het in die fase van hun carrière over sportieve ontwikkeling moet gaan, geld is voor later. En alles is wit. Bij ons geen verhalen over bruine enveloppes of schimmige tussenpersonen die allemaal willen verdienen aan de hoogst mogelijke transfersom. In onze stiel is het duidelijk: hoe hoger het loon, hoe meer geld voor iedereen. Geen tegenstrijdige belangen zoals in het voetbal. Hoeveel mijn commissie bedraagt? Dat is tussen mij en mijn renners.’

Money time

Hoe ziet het leven van een wielermakelaar eruit? ‘Gemiddeld zit ik 150 dagen per jaar in het zog van het peloton, in binnen- en buitenland. In de aanloop naar wedstrijden zijn de hotels waar renners en ploegen verblijven mijn plek. Dan kruip ik in een dubbele rol als vertrouwenspersoon voor mijn coureurs en als netwerker. Er zijn voor een renner geen massa’s jobkansen - zoals er in het voetbal duizenden clubs zijn. Het wielrennen is een besloten wereldje met enkele tientallen ploegen en decision makers. Die moet je goed kennen, ook om te kunnen inschatten welke renner het best matcht met een ploegcultuur. Daarom moet ik het zweet van het peloton bijna dagelijks ruiken.’

Dries Smets Dries Smets is manager van Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Tiesj Benoot, Tim Wellens, Jasper Stuyven, Yves Lampaert, Zdenek Stybar, Julian Alaphilippe en Michael Matthews. Zij betalen hem een commissie op hun loon, dat klein bier is in vergelijking met voetbalweddes. Grootverdiener is Peter Sagan met 5 miljoen euro, een bedrag dat Messi in dik een maand verdient. Kandidaat-winnaars van grote rondes zitten daar met 3 tot 4 miljoen net onder. Toppers in het ééndagswerk verdienen tussen 1 en 3 miljoen. Er is grote salarisongelijkheid. Eerstejaarsprofs beulen zich af voor het minimumloon van 35.000 euro bruto. Dat krijgen voetballers bij ons in de provinciale reeksen. Mindere goden kunnen jaren rond dat niveau blijven hangen, terwijl toptalenten snel doorstromen naar een loon van enkele honderdduizenden euro’s.

‘De echte money time loopt van het klassieke voorjaar in maart tot het WK in oktober. Er wordt met teammanagers afgetast en onderhandeld over wie vrij komt en welke profielen ploegen zoeken. ‘Wij helpen die puzzel leggen. De uitschieter is de Tour, de place m’as-tu vu van het jaar. Omdat iedereen die ertoe doet er ook is, wordt de Tour naast een circus ook drie weken lang één grote marktplaats. Het is de eerste grote paringsdans om in het najaar handtekeningen te zetten.’

‘Wij doen veel meer dan de centen onderhandelen voor de renner. Die krijgt een full package, zodat hij kan focussen op trainen, eten, slapen en koersen. Wij brengen de belastingen en de administratie in orde, lossen problemen op en regelen voor buitenlanders ook visa en domicilie. We hameren op het belang van een goede verzekering. Europeanen kunnen meestal terugvallen op de sociale zekerheid van hun thuisland.'

'Maar neem Aussie’s als Michael Matthews. Hij is een kosmopoliet die de wereld rond vliegt om te koersen, in Monaco woont en geen vangnet meer heeft via de overheid van een land. Dergelijke kwesties spitten wij uit. Sponsorcontracten zijn ook een deel van het werk. De meeste renners moeten hun portretrecht afstaan aan de ploeg, waardoor de mogelijkheid op persoonlijke sponsoring beperkt is. Dat maakt het niet vanzelfsprekend om commerciële deals te sluiten. Op een klein kransje toppers zoals Peter Sagan, Van Avermaet en Gilbert na zijn de meeste renners geen sponsormagneten.’

Schermvullende weergave Julian Alaphilippe ©BELGAIMAGE

Het wielrennen in zijn geheel is al evenmin een commerciële goudmijn. De grote bedrijven staan niet voor de deur aan te schuiven. Zelfs veelwinnaar Patrick Lefevere van Quick-Step moet elk jaar trekken en sleuren om zijn budget op niveau te houden. Voetbal is een multinational-sport, wielrennen een kmo-sport. Het verklaart ook waarom een kantoor met vier medewerkers in Oud-Heverlee de rennersmarkt kan domineren.

Commercieel kneusje

De ongemakkelijke waarheid is dat het topwielrennen een commercieel kneusje is. Wielrennen blijft razend populair onder de Vlaamse stolp, maar verliest in de rest van de wereld terrein. Smets: ‘Het wielrennen doet economisch maar wat. Wat werkt in de sport? Eén bedrijf of organisatie die boven alles en iedereen wikt en beschikt, en in het algemeen belang een competitie opzet om de commerciële inkomsten te maximaliseren. Zo gaat het in het tennis, het voetbal, de grote Amerikaanse competities en de Formule 1. Commerciële groei krijg je door - toegepast op het wielrennen - de beste renners tegen elkaar uit te spelen in een gesloten circuit van topkoersen. Hoe werkt het wielrennen vandaag? Het is een archipel van eilanden die elk hun ding doen en alleen bezig zijn met zichzelf.’

‘De internationale wielerbond UCI heeft als wetgevende macht amper iets te zeggen. Een groepje ploegen heeft de krachten gebundeld binnen het orgaan Velon om de koers te commercialiseren, maar zelden tot nooit trekken alle ploegen samen aan één zeel. De macht zit bij de organisatoren van de Tour (ASO) en de Giro (RCS). Op afstand volgt Flanders Classics van Wouter Vandenhaute dat de Vlaamse voorjaarskoersen in handen heeft. ASO staat voor 90 procent van de economische waarde van het wielrennen omdat de Tour als enige echte wereldevent in staat is tientallen miljoenen uit tv-rechten op te halen. Het gevolg is dat de Tour het wielrennen kannibaliseert. ASO en het rivaliserende RCS hebben baat bij de status quo en maken elk hun eigen circuit sterker door zich in andere koersen in te kopen.’

Schermvullende weergave Philippe Gilbert ©Photo News

‘Daarmee vermijden ze het risico dat ploegen en renners zich gaan isoleren, mochten ze ooit beslissen dat ze hun rol als marionetten beu zijn. De kans op een staking of lock-out is onbestaande. Ploegen bestaan nagenoeg voor 100 procent bij de gratie van hun sponsors. Ze halen geen inkomsten uit tv-rechten, tickets in een stadion of transfers. Ondanks goed bedoelde pogingen komt er ook weinig uit merchandising en viparrangementen. Tegenover de grote sponsor - de broodheer bij wie ze aan het infuus hangen - kunnen ze het niet maken om weg te blijven uit de Tour.

Bedrijven hebben geen boodschap aan een interne stammentwist, maar willen directe return op hun marketingbudget. Dus blijft alles bij het oude. De Chinese Wanda Group, eigenaar van de Ronde van Zwitserland en het sportmarketingbedrijf Infront, ondernam onlangs nog vruchteloos een poging om ASO te kopen. Wanda heeft blijkbaar ambitie in het wielrennen - ook voor de Chinese markt - en misschien is het wachten op de coup van dit soort van outsider om echt iets te veranderen.’

‘De machtsbalans zit scheef. Het gevolg is dat de teams via hun werking te weinig waarde kunnen voorleggen. Ze hebben bussen en fietsen. Renners kunnen ze niet verkopen en andere inkomsten zijn er ook niet. Ploegen zouden moeten proberen om zoals voetbalclubs wat meer bedrijven te worden met echte inkomsten, maar dat kan alleen als de organisatoren dat toelaten. Een optie is de invoering van een franchisemodel, naar het voorbeeld van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA, waarbij een beperkt aantal ploegen verhandelbare WorldTour-licenties krijgt voor minimaal 5 jaar. Dat toegangsticket tot de elite kunnen teams doorverkopen aan een nieuwe eigenaar als de oude sponsor afhaakt.