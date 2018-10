‘De voetbalbond moderniseren, dat is geen kernfysica, hè'

Met een spijkerharde analyse en een grondig actieplan wil kersvers KBVB-CEO Peter Bossaert radicaal schoon schip maken bij de voetbalbond. ‘Er is te lang een vacuüm geweest aan de top van deze federatie.’

Eigenlijk wilde Peter Bossaert rustig de tijd nemen om een analyse te maken van zijn nieuwe werkplek, de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Maar het schandaal dat vorige week in alle hevigheid losbarstte, besliste daar anders over. ‘Zelfs mijn voetbalgekke zonen zeiden me: ‘Het is allemaal om zeep.’ Dan weet je dat je snel moet schakelen om het vertrouwen te herstellen.’

Het wantrouwen hoopt Bossaert weg te werken door enerzijds een grondige analyse te maken van de werking van de voetbalbond, en daar anderzijds een actieplan aan te koppelen dat de traditioneel stoffige organisatie stevig wakker moet schudden.

Hij presenteerde die analyse gisteren aan de verzamelde pers, en ze klonk spijkerhard. De nieuwe CEO schetste een beeld van een oubollige, gepolitiseerde bedrijfscultuur die verzuipt in een moeras aan onduidelijke regels en een gebrek aan transparantie. ‘Dat opent de deur voor normvervaging en belangenvermenging’, klonk het. ‘In zijn huidige vorm is de voetbalbond niet of nauwelijks bestuurbaar.’

Harde taal, beseft ook Bossaert. ‘Zonder dit schandaal had ik dezelfde analyse gemaakt, maar ik had ze misschien iets genuanceerder gepresenteerd. Als je te hard op tafel klopt, kan het lijken alsof de hele voetbalwereld rot is, terwijl die net volloopt met goede mensen die met goede dingen bezig zijn. Maar een crisis als deze vroeg nu eenmaal om glasheldere taal.’

In welke staat hebt u die voetbalbond aangetroffen?

Peter Bossaert: ‘Er is heel lang een vacuüm geweest op het niveau van de functie van CEO. In een normaal bedrijf heb je aan de ene kant een uitvoerend management dat zich over operationele zaken buigt, en aan de andere kant een raad van bestuur die zich bezighoudt met de strategie. Die verhouding was hier niet. Daardoor werken mensen in een organisatie waar plots van overal richtlijnen komen die niet op elkaar zijn afgestemd. Dat was de belangrijkste vaststelling. Zo breng je mensen in verwarring.’

Is dat een voedingsbodem voor wat vorige week is bovengekomen?

Bossaert: ‘Dat schandaal is de optelsom van verschillende dingen. De analyse die ik heb gemaakt van de voetbalbond is geen directe oorzaak voor wat er is gebeurd. Maar door het gebrek aan bestuur is een atmosfeer ontstaan waarin transparantie ontbrak, waar belangenvermenging niet ondenkbaar was en waarin zelfkritiek afwezig was. er dan zaken fout lopen, kan dat in zo’n omgeving langer gedijen dan op een plek waar duidelijke regels gelden en iedereen weet wat wel en niet mag.’

Hoe komt zo’n harde analyse aan bij de voetbalbond?

Bossaert: ‘Ik heb de unanieme steun gekregen van de raad van bestuur, zowel over de aanpak als over de analyse die daaraan voorafging. En de analyse die ik aan hen heb gepresenteerd was op bepaalde punten nog harder dan wat ik aan de pers heb verteld. Ik heb het plan vanmorgen ook aan het personeel voorgelegd. En ik weet niet of het de gewoonte is, maar achteraf heb ik toch applaus gehoord. Ik heb dus wel het gevoel dat men zich herkent in deze analyse.’

Mensen willen mee in uw verhaal?

Bossaert: ‘Dat lijkt me evident. Het is nu eenmaal niet fijn werken in een organisatie waarvan iedereen vindt dat ze vierkant draait. Uiteindelijk wil iedereen trots zijn op het werk dat ze doen. Die trots, die vond je wel al hier, in Tubeke, waar je echt in een topsportomgeving zit. Maar in Brussel ontbreekt dat gevoel. De connectie met voetbal is er verloren gegaan. Het zou evengoed een ministerie kunnen zijn. Daarom wordt het een belangrijke stap om allemaal onder één dak te komen zitten, in een nieuw gebouw hier in Tubeke. Waar onze mensen kunnen voelen dat ons product voetbal is.’

Hoeveel schade heeft uw product ondervonden van wat vorige week is bovengekomen?

Bossaert: ‘Veel schade. Bij de supporters in de eerste plaats. Je moet hen kunnen garanderen dat alles juist verloopt. Als je vermoedt dat je verraden wordt, dat wedstrijden worden beslist door zaken die niets met voetbal te maken hebben, dan verlies je alle geloof. Het zal tijd vergen om dat vertrouwen terug te winnen. Het is gewoon een heilig axioma van eender welke sport: de beste moet winnen.’

De crux van uw verhaal is dat de voetbalbond een moderne organisatie moet worden. U bent niet de eerste KBVB-CEO die dat zegt.

Bossaert: ‘Ik ga mijn voorgangers niet beoordelen. Ik kan enkel een foto nemen van de huidige situatie en vaststellen wat er vandaag is en niet is. En die moderne bedrijfsvoering is er niet. Op de vraag hoe dat komt, moet ik het antwoord schuldig blijven. Ik zit hier nu zes weken, ik heb daar geen geschiedkundig onderzoek naar gedaan.’

Weet je nog wat ze zeiden toen we bij VTM begonnen? Dat het een oubollige zender was, met enkel realityprogramma’s. Dat is een goed voorbeeld van hoe snel zaken kunnen veranderen.

Het wil misschien wel zeggen dat het moeilijker wordt dan u nu inschat.

Bossaert: ‘Vast wel. Maar ik zou er niet aan beginnen mocht die gedachte mij verlammen. Ik heb nog voor hete vuren gestaan (lacht). Het is een kwestie van duidelijk weten waar je naartoe wil, en daar genoeg over spreken, telkens opnieuw de richting aangeven. Dat is geen werk van een week. Dat gaat maanden, jaren duren. Maar we spreken niet over ingewikkelde zaken, hè. Dit is geen kernfysica. Het is het toepassen van een stukje gezond verstand en ervaring op een omgeving die voorlopig niet helemaal draait zoals ze zou moeten.’

De scepsis van het brede publiek over het zoveelste plan voor een moderne voetbalbond is dus niet gerechtvaardigd?

Bossaert: ‘Weet je nog wat ze zeiden toen we bij VTM begonnen? Dat het een oubollige zender was, met enkel realityprogramma’s. Dat is een goed voorbeeld van hoe snel zaken kunnen veranderen.’

‘Wat kom ik hier anders doen? Een protocollaire functie invullen? Dat kan in het voetbal best gezellig zijn, maar dat ligt niet in mijn aard. Het is niet waarom ik hier ben. Het halve land weet dat het Belgisch voetbal een nieuw plan nodig heeft. Als wij het niet kunnen, wie dan wel? We gaan ervoor vechten. En dat start meteen morgen. Het is tijd om de buzzwords op te bergen en in actie te schieten.’

