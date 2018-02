De voetbalgok van Coucke

Met de verkoop van KV Oostende en de overname van RSC Anderlecht balanceert Marc Coucke op een slappe koord. Zijn miljoenen terugverdienen bij de West-Vlaamse club wordt niet evident. En voor paars-wit zal hij diep in de reserves moeten tasten. ‘Dit oplossen wordt een uitdaging.’

Eersteklasser RSC Anderlecht neemt het vanavond op tegen voetbalrivaal KV Oostende, met ex-apotheker en multimiljonair Marc Coucke (53) als matchmaker. De Brusselse topclub die hij eind vorig jaar op de kop tikte versus de subtopper die hij deze week van de hand deed.

Financieel oogt de eigenaarswissel achter beide clubs veel minder rooskleurig dan de sportieve clash. Een kritische blik op de jaarrekening volstaat. Eigenlijk mag het al een wonder heten dat Coucke in de bevriende verzekeringsmakelaar Peter Callant (51) een koper vond voor KV Oostende. De club wankelt al enkele jaren op het randje van het faillissement. Vorig seizoen had ze een negatief eigen vermogen van 8,5 miljoen euro.

De oorzaak van dat tekort ligt in de metamorfose die KV Oostende de voorbije jaren onderging. Coucke moest diep in zijn portemonnee tasten om een commerciële turbo onder de ‘Kustboys’ te steken. Die deed de kruideniersclub uitgroeien tot een kleine voetbal-kmo. Patrick Orlans, de algemeen directeur van KV Oostende, verwoordde het als volgt: ‘Er zijn heel zware investeringen gebeurd die we in sneltempo aan het afbetalen zijn. In dat opzicht komt de overname eigenlijk twee jaar te vroeg.’

Schermvullende weergave ©Fotomontage: Filip Ysenbaert

Zelfbedruipend

Ondanks een nettowinst van 2,8 miljoen euro vorig seizoen en een kapitaalverhoging door Coucke van 4,5 miljoen bleven de reserves van KV Oostende in het rood staan. De verwachting is dat het nog enkele jaren zal duren voor de club zelfbedruipend is. Geen mooi vooruitzicht voor een voetbalbedrijf dat in de etalage werd gezet.

KV Oostende haalde vorig seizoen circa 33 miljoen euro uit voetbalgerelateerde inkomsten, zoals transfers, sponsoring, tickets en televisiegelden. Een verdubbeling in twee jaar tijd. Dat bewijst dat de miljoenen die Coucke in de club pompte, begonnen op te brengen. Maar de druk die hij zichzelf oplegde om KV Oostende tegen eind deze maand te verkopen, werkte averechts. Vandaar wellicht zijn beslissing om de club bij een ‘bevriende partij’ te parkeren.

De bedoeling van Callant is gesprekken te voeren met potentiële investeerders die geld op tafel willen leggen voor een participatie in KV Oostende. ‘Ik wil op termijn 50 tot 60 procent overhouden’, zegt de verzekeringsmakelaar. ‘De hele constructie rond de deal moet nog verder uitgewerkt worden’, meldde Coucke. ‘Daarom treden we niet in detail over prijzen of schulden.’

Geld verliezen

Coucke verliest niet graag, maar als er iets is waar hij nog een grondiger hekel aan heeft, dan is het geld verliezen. Het liefst wil hij winst boeken op zijn investeringen. In 2013 kocht hij KV Oostende voor een bescheiden bedrag en de voorbije weken zette hij de aandelen van de ploeg in de etalage voor naar verluidt 16 miljoen euro. Tegelijk wil hij op termijn het geld terug dat hij in de club heeft gepompt. Of hij daarin slaagt, zal moeten blijken. Niemand gelooft dat Callant - wiens vermogen op 5 miljoen euro geschat wordt - daartoe in staat is.

22 procent Toeschouwers Anderlecht Sinds 2007 is het gemiddelde aantal toeschouwers van paars-wit met 22 procent gedaald. Per match komen nu gemiddeld 19.214 supporters kijken, ongeveer een kwart minder dan bij Club Brugge of Standard Luik.

‘Ook over het stadion moeten we nog praten’, zei Coucke. Dat multifunctionele stadion van KV Oostende werd in 2016 in een een-tweetje met zijn boezemvriend en bouwondernemer Bart Versluys grondig vernieuwd. De Versluys Arena, op een boogscheut van de kust, is eigendom van Coucke. De kustploeg heeft er een gebruiksrecht van ‘minstens tien jaar’ op, en betaalt daarvoor een jaarlijkse huurprijs van vermoedelijk 800.000 euro. Dat zijn alvast de inkomsten die de vennootschap achter het stadion vorig seizoen boekte.

Coucke lijkt niet van plan het stadion - dat in de boeken op 22 miljoen euro gewaardeerd wordt - te verkopen. Hij ziet het als een appeltje voor de dorst. Dat resulteert in de vreemde situatie dat de eigenaar van RSC Anderlecht geld verdient door een stadion te verhuren aan KV Oostende. Ook dat is een extra drempel voor de definitieve afhandeling van de verkoop van KV Oostende. Welke investeerder wil nu in een voetbalclub stappen zonder eigen stadion?

Modernisering Anderlecht

Zelfs als Coucke erin slaagt al zijn miljoenen uit de kustploeg terug te winnen, dan moet hij nog diep in de reserves tasten voor de verjonging en de modernisering van ‘oude dame’ RSC Anderlecht.

Sinds 2007 is het gemiddelde aantal toeschouwers van paars-wit met 22 procent gedaald. Per match komen nu gemiddeld 19.214 supporters kijken, ongeveer een kwart minder dan bij Club Brugge of Standard Luik. Dat ondermijnt de inkomsten van de club.

Ook aan de kostenzijde is er een probleem. De salarissen van Anderlecht liggen nog steeds de helft hoger dan bij Club Brugge. Er staan niet alleen duurdere spelers op de loonlijst, paars-wit heeft ook een bredere kern, een grotere staf en meer omkadering. Alles samen goed voor 242 voltijdse jobs, terwijl er bij blauw-zwart maar de helft zoveel zijn. De club kan die hogere uitgaven enkel aan als ze recordomzetten blijft boeken.

Verkoop topspelers

Paars-wit haalt zijn inkomsten nu vooral uit de kwalificatie voor de Champions of de Europa League, en uit de verkoop van topspelers. Zo’n aanpak maakt voetbalclubs echter niet structureel gezond. Dat weet ook Coucke.

De echte winnaars zijn clubs die erin slagen hun inkomsten uit commerciële activiteiten, merchandising en ticketing op te krikken. Daardoor stijgt hun omzet en kunnen ze een groter jaarlijks budget aan zonder dat de winst onder druk komt te staan. Die winst is dan weer een structurele hefboom om het eigen vermogen van de profclubs verder op te krikken.