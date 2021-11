Deceuninck gaat wielerploeg Mathieu van der Poel sponsoren

‘Met dit nieuwe engagement bevestigt Deceuninck zijn sterk geloof in de kracht van de wielersport’, meldt het bedrijf in een persbericht.

Ronde van Vlaanderen

Het wielerteam staat onder leiding van de Belgische broers Philip en Christoph Roodhooft. Met Mathieu van der Poel richt de ploeg zich vooral op succes in de voorjaarsklassiekers. Met sprinters als Jasper Philipsen en Tim Merlier ambieert de ploeg ook ritzeges in de grote rondes.

Ook Philip Roodhooft, general manager Alpecin-Fenix, is in de wolken: ‘We hebben de afgelopen jaren een explosieve groei gekend, maar we zijn nog lang niet aan het einde van deze reis. Deceuninck aan boord halen, naast onze huidige partners, zal ons de middelen geven om ons huidige niveau te bevestigen en tegelijk onze toekomstige ambities waar te maken.’

Hoeveel Deceuninck nu op tafel legt, is niet meegedeeld. De voorbije jaren was wielersponsoring binnen het West-Vlaamse bedrijf een belangrijk onderdeel van de marketingstrategie. Vooral op markten als Frankrijk en Turkije - het tweede thuisland van Deceuninck - is wielersponsoring van groot belang. Zowat 1 procent van de omzet - 6 à 7 miljoen euro per jaar- pompte het bedrijf jaarlijks in de koers om de naamsbekendheid op te krikken.