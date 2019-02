Definitief einde tijdperk Vanden Stock bij Anderlecht

De twee dochters van oud-voorzitter Roger Vanden Stock, Claire en Julie, zijn niet meegestapt in een kapitaalverhoging van 30 miljoen euro bij voetbalclub Anderlecht.

Dat melden meerdere bronnen binnen de club. Coucke kondigde zondag aan dat Anderlecht een kapitaalverhoging van 30 miljoen euro heeft doorgevoerd.

Julie en Claire Van den Stock zijn de enige van de huidige aandeelhouders die pasten voor de kapitaalsverhoging. Zij zien hun aandeel van 5 procent die ze na de overname door Marc Coucke eind 2017 aanhielden in de club nog verder verminderen. De verwatering staat symbool voor het definitieve afscheid van de familie Van den Stock , die de club decennialang controleerde.

Roger Vanden Stock en zijn neef Philippe Collin hadden voor de overname door Coucke respectievelijk 30 en 16 procent van Anderlecht in handen. Enkel Rogers dochters Julie en Claire hielden bij de verkoop een symbolisch aandeel aan. Maar het was al lang duidelijk dat zij geen interesse hadden in een prominente rol bij het nieuwe Anderlecht. Met de nieuwe kapitaalronde is hun invloed binnen de club helemaal verwaarloosbaar geworden.

Het is zeker dat dat alle andere aandeelhouders, behalve Julie en Claire Vanden Stock dus, wel mee investeerden in de nieuwe kapitaalronde. Het ziet er niet naar uit dat er verder grote verschuivingen zijn in de aandelenverdeling.

Cash-problemen

Coucke en zijn vennoot-ondernemer Joris Ide kregen bij de overname 74 procent in handen. De rest van het aandelenpakket bleef bij de aandeelhouders die al aan boord waren: bouwondernemer Johan Beerlandt, Etienne Davignon en zijn neef Olivier, huidig sportdirecteur Michael Verschueren, biermiljardair Alexandre Van Damme, Claire en Julie Vanden Stock. Zij kregen elk 5 procent. Huidig CEO Jo Van Biesbroeck stond voor 1 procent. De historische eigenaars, ex-voorzitter Roger Vanden Stock en zijn neef Philippe Collin, verkochten, net als een groep kleinere aandeelhouders.

Anderlecht-eigenaar Marc Coucke liet zondag weten dat de geplande kapitaalverhoging bij Anderlecht volledig afgerond is. Dat vers geld had de club nodig om zijn problemen met de cashflow op te lossen. Anderlecht kampte voor de komst van Coucke jaar na jaar met operationeel verlies, een gat dat onder meer dicht gereden werd met een lening van miljardair en aandeelhouder Alexandre Van Damme.

Nu Coucke de teugels van de club stevig in handen heeft, is die oplossing niet meer voorhanden. Coucke moest vers kapitaal in de club pompen, ook om de licentiecommissie van de voetbalbond gerust te stellen. De licentiedossiers van alle eersteklassers zijn op 15 februari ingediend. Clubs krijgen uiterlijk op 15 april te horen of alles in orde is met hun licentie, een voorwaarde om aan te treden in het profvoetbal.

Zorg minder

Met het afronden van de kapitaalronde telt Marc Coucke een zorg minder. Want Anderlecht ontpopte zich na de overname tot een probleemkind. Coucke begroef in een deal van 3 miljoen euro twee weken geleden een financieel dispuut met de verkopende aandeelhouders van de club. Coucke benadrukt ook steeds weer hoeveel werk het is om van Anderlecht weer een performant bedrijf te maken, na jaren verwaarlozing.

Roger Vanden Stock steekt zijn ongenoegen over Coucke ook niet weg. Hij zat vorig weekend nog prominent op de eretribune van Antwerp, als eregast van eigenaar Paul Gheysens. Die laatste aasde ook lang op Anderlecht, maar moest uiteindelijk het onderspit delven tegen Coucke.

Bayat

De in opspraak geraakte makelaar Mogi Bayat liet vorige week dan weer beslag leggen op een lopende rekening van Anderlecht. In de nasleep van het gerecht onderzoek naar fraude in het voetbal, Operatie Zero waarvoor Bayat een tijd in de cel zat, bevroor Anderlecht net als andere eersteklassers de uitbetalingen aan een aantal makelaars. Het eiste volledige transparantie, wat verschillende makelaars volgens de club ook deden en de betalingen ook zijn uitgevoerd.

Bij Bayat was dat volgens de club nog niet het geval. Anderlecht heeft aan de makelaars betrokken in Operatie Zero, waarbij Anderlecht zich burgerlijke partij heeft gesteld, ook meegedeeld het verder verloop van de gerechtelijke procedure af te wachten. De advocaat van Bayat beweert dat Anderlecht de tegoeden - Bayat zou 1,7 miljoen euro eisen - inhoudt omdat de club financieel zwarte sneeuw ziet. Totale zever, reageert Coucke zondag op Sporza.