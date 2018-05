'Deloitte redt BMC-wielerploeg'

Door het overlijden van Andy Rihs, eigenaar van BMC , moest er op zoek gegaan worden naar een nieuwe geldschieter om de toekomst van de wielerploeg veilig te stellen. Die is nu gevonden. Teammanager Jim Ochowicz heeft Deloitte kunnen binnenhalen als nieuwe hoofdsponsor . Dat meldt de krant De Telegraaf.

Deloitte is een van de grootste internationale organisaties op gebied van financiële en zakelijke dienstverlening en redt dus het voortbestaan van het team van onder andere Greg van Avermaet, Tejay van Garderen en Richie Porte. Eerder sponsorde Deloitte al het wielerteam van Edvald Boasson Hagen en Mark Cavendish, de Zuid-Afrikaanse continentale wielerploeg Dimension Data.

MateriaalsponsorÂ

Bovendien gaat er ook een nieuwe materiaalsponsor een contract aan met BMC: Giant, dat eerder een contract had met Team Sunweb, besloot vorige week om Team Sunweb in te ruilen voor Van Avermaet & co.