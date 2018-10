Der Spiegel bijt terug in verkrachtingszaak Ronaldo

In een reeks tweets weerlegt het Duitse tijdschrift de beschuldiging dat het fake news over de voetbalster gepubliceerd zou hebben.

Christoph Winterbach, journalist van Der Spiegel, heeft in een Twitter-draadje meer duidelijkheid gegeven over de verkrachtingszaak rond de Juventus-spits Cristiano Ronaldo. Hij zegt dat zeker twintig mensen wekenlang honderden documenten hebben onderzocht om het verhaal vorm te geven.

Der Spiegel publiceerde vorig jaar al het verhaal van een Amerikaanse vrouw die zei dat de voetballer haar had verkracht. Dit weekend wou de vrouw, Kathryn Mayorga, voor het eerst publiek getuigen in het tijdschrift.

Zwijggeld

Mayorga ontmoette Ronaldo in 2009 in een nachtclub in Las Vegas. Ze ging mee naar zijn penthouse, waar Ronaldo haar volgens haar anaal verkrachtte. De dag erna belde ze naar de politie en liet ze zich medisch onderzoeken. Enkele maanden later kreeg ze van Ronaldo 375.000 dollar (320.000 euro) in ruil voor haar stilzwijgen.