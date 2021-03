Dieter Penninckx hangt als molensteen rond de nek van KV Mechelen

De Belgische traditieclub KV Mechelen zit voor de zoveelste keer in zijn bestaan in woelig water. De inzet van een gevecht in de bestuurskamer is de gevallen ondernemer en KVM-eigenaar Dieter Penninckx. Binnenskamers worden ook vragen gesteld over 400.000 euro die van KVM naar een vennootschap van Penninckx vloeide.

KV Mechelen is een krabbenmand geworden door de powerplay rond de controle over de club. De inzet van de oorlog in de bestuurskamer is eigenaar Dieter Penninckx. Hij is recent na een opmerkelijke demarche door de andere aandeelhouders uit de raad van bestuur van KVM gezet. Penninckx - verdacht van onder meer valsheid in geschrifte bij zijn intussen failliete modebedrijf FNG Group - verdween in september 2019 uit het directiecomité. In september vorig jaar is hij als voorzitter vervangen door minderheidsaandeelhouder Luc Leemans. Maar zijn aanblijven als eigenaar en bestuurder en zijn aanwezigheid in de catacomben leidt tot grote onrust. De andere aandeelhouders zetten hem uit het bestuur om sponsors, die dreigen met vertrek, te paaien en hem te pushen tot de verkoop van zijn belang. Evident is dat niet, want door de perikelen rond FNG Group is Penninckx verplicht aandelentransacties te melden aan het gerecht.

Wat voorafging KV Mechelen werd in 2019 veroordeeld voor omkoping om het jaar daarvoor de degradatie naar 1B, de tweede klasse, te vermijden. Via huismakelaar Dejan Veljkovic is geprobeerd om te maken dat tegenstander Waasland-Beveren in de laatste competitiematch tegen KVM niet voluit zou gaan. Het omkoopschandaal leidde tot een stoelendans binnen de club, met onder meer co-eigenaar Olivier Somers, die zijn aandelen verkocht aan Dieter Penninckx. Boven de club hangt ook nog het ruimere gerechtelijke en fiscale onderzoek naar Operatie Zero rond fraude- en witwascircuits in het Belgisch voetbal.

Penninckx vecht zijn ontslag aan. Hij stuurde de club de voorbije week een ingebrekestelling - de voorbode van een rechtszaak. De inzet is onder andere twist over de juridische interpretatie van de manier waarop Penninckx is weggestemd.

In de interne oorlog aan de top sneuvelde eerder de kleine aandeelhouder Edwin De Reys. Hij is in juli 2020 ontslagen uit de raad van bestuur, blijkt uit de bijlagen van het Staatsblad. De Reys wenst geen enkel commentaar te geven. Het directie- en bestuurslid Hans Van der Biesen nam eind 2020 om privéredenen ontslag uit al zijn functies.

Omkoopschandaal

De dominante positie van Penninckx is een gevolg van een al even traumatische gebeurtenis bij de club. Door zijn rol in een omkoopschandaal moest de operationeel sterke man Olivier Somers - de zakenman die eind 2017 samen met Penninckx KVM overnam - halsoverkop zijn aandelenpakket van 35,6 procent verkopen.

Daardoor moest de afspraak op de schop dat niemand bij KVM de meerderheid van de club mag controleren. Door een ander trauma - KVM heeft een woelige geschiedenis - is de club een uniek geval in het Belgisch voetbal. De fans controleren 11 procent van de aandelen en zetelen ook in de raad van bestuur. Zij redden de club onder impuls van bekend gezicht Marc Uytterhoeven na een faillissement begin jaren 2000. Dat was een gevolg van een te grote afhankelijkheid van één mecenas, een situatie die de fans in de toekomst het liefst vermeden zagen. Alleen wierp Penninckx zich bij de exit van Somers als enige kandidaat-koper op.

Bij de overname van Somers' aandelen betaalde Penninckx volgens ingewijden 2,2 miljoen euro. Een deel van de deal is dat Somers en Penninckx elkaar kwijting gaven - de club kan ze niet meer vervolgen als mogelijk strafrechtelijke feiten aan het licht komen.

Iedereen tegen Penninckx

Bij KVM is het vandaag iedereen tegen Penninckx. Binnen de club worden de wenkbrauwen gefronst over geld dat de voorbije jaren vanuit het bedrijf KV Mechelen naar Somers en Penninckx is gevloeid. De Tijd kreeg inzage in facturen die door bedrijven van de twee zakenmannen naar KV Mechelen zijn gestuurd.

Somers nam op 30 juni ontslag als gedelegeerd bestuurder en verdween even later ook uit de raad van bestuur. Zijn bedrijf Breakout factureerde op 1 juli 2019 nog 302.5000 euro aan KVM, vernam De Tijd. Als reden voor de facturatie wordt opgegeven: commissie op het succesvol afsluiten van sponsorcontracten en commerciële prestaties. Nog dat jaar factureerde Wave, een sportmarketingbedrijf waarin Somers via zijn investeringsfonds Monus investeert, in december 1,2 miljoen euro. Reden: marketingvergoeding. Monus factureerde in september 2018 ook 45.558 euro.

Olivier Somers stelt in een officiële reactie dat de facturen van Breakout en Monus de afrekening zijn van kosten voor daadwerkelijk geleverde prestaties. 'Het gefactureerde bedrag door Wave klopt niet. Het gaat om ongeveer 200.000 euro, ook voor geleverde prestaties.'

Ook Penninckx rekende stevig door. Via zijn bedrijf Golden Shoe Invest - dat is de holding boven de twee commanditaire vennootschappen KVM Invest en Malinwa Invest waarmee Penninckx de club controleert - factureerde Penninckx op 25 mei 2020 403.000 euro managementvergoeding aan de club. Rond die periode was de storm rond FNG in alle hevigheid uitgebarsten.

Het is onduidelijk over welke periode de vergoeding gaat. Een vergoeding van 400.000 is in het geval van KVM - een kmo - fors te noemen. Penninckx nam in september 2019 ontslag als directielid en was in mei 2020 alleen nog voorzitter. Volgens bronnen binnen de club is het gefactureerde bedrag uitgekeerd. 'De raad van bestuur was op de hoogte van deze afspraak en de manier waarop deze eind juni 2019 tot stand kwam. Geen euro van deze factuur is bestemd voor mij,' stelt Penninckx in een officiële reactie.

Molensteen

De patstelling rond Penninckx hangt de club als een molensteen rond de nek. Net op een moment dat Malinwa voor grote uitdagingen staat. Er is één lichtpunt. Zelfs met vier maanden impact van de coronacrisis bewijst de jaarrekening van vorig seizoen dat KV Mechelen alles in huis heeft om een rendabele subtopper te zijn in de hoogste klasse. De club draaide 25 miljoen euro omzet, maakte 1 miljoen operationele winst en een kwart miljoen nettowinst. De 8 miljoen verlies van het seizoen ervoor - toen de club in 1B, de vroegere tweede klasse, zat - is weggewerkt door extra inkomsten te combineren met een stevige kostenkrimp. Net als voor de andere clubs volgt dit seizoen een serieuze coronadip in de inkomsten.

De club verwacht een en ander te kunnen compenseren door extra commerciële inkomsten. Er is een aantal aflopende vijfjarige sponsordeals waarbij kortingen tot 50 procent zijn gegeven ten opzichte van de marktprijs voor hospitality, boarding en skyboxen. De gemiste inkomsten worden geschat op ruim 4 miljoen euro.

Op heel korte termijn zit de club financieel safe. Dat is toe te schrijven aan ongeveer 10 miljoen euro one shots uit transfers van de talenten Aster Vranckx en Issa Kabore.

Voor de volgende jaren hangt een fikse schuldenlast boven de club. Die schulden kwamen er deels door de renovatie van het stadion, waarvan het cruciale deel achter de rug is. Het probleem is dat veel van de schulden op korte termijn terugbetaald moeten worden. Door aflopende leningen moest de club in principe midden 2022 bijna 12 miljoen euro terugbetalen. De cashflow is niet groot genoeg om dat allemaal binnen die termijn te realiseren.

KVM-directielid Thierry Lammar bevestigt dat de club intussen voor ongeveer tien miljoen schuld heeft geherfinancierd. 'Het gaat deels om kortlopende bankkredieten die op langere termijn zijn geschoven en de overname van kredieten door derde partijen om een en ander draaglijker te maken.'

Jos Sluys

Een van die privépartijen is de bekende investeerder Jos Sluys. Hij bevestigt voor het eerst officieel aan De Tijd dat hij geld leende aan de club. 'Als strategische partner van KVM heeft Saffelberg Investments (het investeringsvehikel van Sluys, red.) eind 2020 een belangrijke herfinanciering van diverse historische schulden doorgevoerd, met een langere looptijd en een significante verlaging van de jaarlijkse interestlast', meldt rechterhand Luc Osselaer. 'De herfinanciering omvat 7 miljoen euro op tien jaar en 2 miljoen op vijf jaar.'

Ook bij de schuld van KVM aan Sluys loeren zowel Penninckx als Somers om de hoek. Saffelberg was aandeelhouder van FNG Group en leende het bedrijf meermaals geld. Sluys investeerde ook in een bedrijf van Somers. Penninckx zou bij Sluys centen hebben geleend om het aandelenpakket van Somers bij KVM over te kopen. KVM is Sluys intussen dankbaar dat hij bijsprong om de club financieel drijvende te houden.