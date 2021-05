Kunnen quota racisme uit voetbal weren?

Romelu Lukaku, die zijn team Inter voor het eerst in ruim tien jaar kampioen maakte, getuigt in een nieuwe docu over racisme in ons voetbal.

De nieuwe docureeks 'FC United' pleit voor de introductie van quota om de diversiteit te verhogen in de besluitvorming van ons voetbal. In onze bedrijven en de politiek heeft de opgelegde vervrouwelijking alvast gewerkt.

Maandagavond start op Canvas 'FC United', een driedelige docureeks over racisme en het manco aan diversiteit in het Belgisch voetbal. Want al is de multiculturele samenleving volledig doorgedrongen op het veld, met als grootste uithangbord de Rode Duivels, ernaast blijft het vooralsnog een blankemannenclub.

Deklat Binnen De docu 'FC United' is gemaakt door Deklat Binnen, het bedrijfje van Winkelmans en zijn vennoot Rutger Verbeek. De reeks is van de hand van Winkelmans en regisseur Sander De Geyter. Het productiehuis maakte ook twee veelgeprezen documentaires over KV Mechelen - Winkelmans is een groot KVM-supporter -, de reeks 'De pleintjes' over straatvoetbal en de Sporza-reeks 'De kleedkamer'. Winkelmans zit ook mee achter de populaire sportpodcastmaker Friends of Sports. De nieuwe docu is gemaakt met eigen middelen, zonder steun van commerciële bedrijven of subsidies.

In eerste klasse zijn er maar twee zwarte hoofdcoaches, gewezen Rode Duivel Vincent Kompany (Anderlecht) en de Senegalees Mbaye Leye (Standard). In de bestuurskamers van ons profvoetbal is er Mehdi Bayat, de Frans-Iraanse voorzitter van Charleroi en voorzitter van de voetbalbond. Sinds de exit van Jérôme Efong Nzolo is er niet één ref meer met roots buiten de EU op het hoogste niveau.

Quota in besturen

De maker van de documentaire, Evert Winkelmans, pleit daarom voor de introductie van quota in de besturen van ons voetbal. 'Ik was daar vroeger niet voor. Mijn idee was dat sowieso de beste man of vrouw op de juiste plek belandt. Maar door twee tot drie jaar aan deze docu te werken besef ik dat dat niet klopt. Daarvoor hoorde ik te veel verhalen van mensen die kandidaat zijn om coach of bestuurder te worden bij een voetbalclub in provinciale en telkens gepasseerd worden.'

Door aan deze docu te werken besef ik dat niet zomaar de beste of meest geschikte persoon op de juiste plek belandt. Evert Winkelmans Maker 'FC United'

'Het bestuur van ons voetbal zegt dat het een kwestie van tijd is. Maar ik denk dat het zonder duwtje in de rug veel te traag of zelfs helemaal niet zal gebeuren', zegt Winkelmans.

Bij ons bestaan vandaag enkel quota voor vrouwen in de politiek en het bedrijfsleven. De helft van elke kieslijst moet uit vrouwen bestaan. Beursgenoteerde bedrijven worden sinds 2011 verplicht om in hun raden van bestuur minstens een derde vrouwen op te nemen. Vandaag ligt dat aandeel zelfs hoger. Wat aangeeft dat het systeem werkt.

Ondernemer en Anderlecht-eigenaar Marc Coucke liet vorige week op de openbare omroep VRT in een debat over de docu 'FC United' verstaan dat hij voor de introductie van quota is om meer kleur in de bestuurskamers van ons voetbal te krijgen.

Naast amateurvoetballers getuigen ook de profvoetballers Cyriel Dessers, Faris Haroun, Kassandra Missipo, Obbi Oulare, Zinho Gano, Yannick Carrasco en Romelu Lukaku over het racisme waarmee ze geconfronteerd worden.

De strijd tegen racisme staat na jaren van laksheid weer op de agenda. Dat is te danken aan voetballers die steeds vocaler worden over wangedrag op en naast het veld. Ook Black Lives Matters waaide vanuit de VS over naar het voetbal, met knielende teams voor de match. In het Verenigd Koninkrijk hield de profsport zich de voorbije dagen aan een communicatiestop op sociale media uit protest tegen het stijgende online racisme en seksisme tegen sporters.

Oprukkend extremisme

Het meest zorgwekkend vindt Winkelmans het oprukkende rechts-extremisme onder jonge voetbalfans en in harde kernen. Zo is er sprake van Club- en Anderlecht-hooligans, nochtans aartsrivalen, die in besloten chatgroepen afspreken om samen te gaan knokken tegen allochtone jongeren, zoals afgelopen zomer in Blankenberge.