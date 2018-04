Doelman Thibaut Courtois stapt naar rechter tegen Marc Wilmots

Chelsea-doelman Thibaut Courtois en zijn vader Thierry slepen ex-bondscoach Marc Wilmots voor de rechter nadat die de twee ervan beschuldigde de opstelling van de Rode Duivels op het EK voetbal in 2016 te hebben gelekt naar de pers.

De poppen gingen aan het dansen met een interview van Wilmots op de Franse televisie. 'Ik heb moeite met het gegeven dat ik om 18u mijn theorie geef en om 18.15u alles op alle kanalen staat. Dat betekent dat een speler de selectie verkoopt. En dat is erg. Meerdere Franse journalisten zeiden me dat vader Courtois dat deed. Dat betekent dat je je vaderland dan niet respecteert', aldus Wilmots.

Vader Thierry Courtois reageerde via Facebook woedend op de verklaring van Wilmots. 'Hij herhaalt - niet voor het eerst - in het openbaar en gratuit de beschuldigingen die een aanslag vormen op mijn eer en reputatie, net als ten opzichte van mijn zoon Thibaut.'

'Wij hebben dan ook samen beslist om een klacht in te dienen met burgerlijke partijstelling wegens laster en eerroof.' Thibaut Courtois deelde diezelfde boodschap niet veel later op Twitter.

Wilmots werd na een mislukt EK voetbal in Frankrijk twee jaar geleden de laan uitgestuurd als bondscoach. Na vier jaar aan het roer bij de Rode Duivels was hij vorig jaar even bondscoach van Ivoorkust, maar ook daar werd hij snel ontslagen. Sindsdien zit hij werkloos thuis.