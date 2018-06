Dries Mertens weigert contract portretrechten te ondertekenen

Geen cent

In maart zaten de onderhandelingen nog muurvast, omdat de spelers vreesden dat hun foto gebruikt zal worden voor campagnes die 'niet stroken met hun imago '. Concreet kregen ze geen inspraak in de aard van de campagnes en zouden ze tijdens het WK alleen reclame voor de partners van de KBVB mogen maken.

Het conflict tussen de Rode Duivels en de Belgische Voetbalbond sleept al langer aan. Voor het EK in 2016 waren er spanningen tussen de spelersgroep en de bond omdat sommige spelers nog geen cent hadden gezien van de portretrechten voor het WK in Brazilië twee jaar eerder.

Transparantie

Daarbij rezen er vragen over de werking van de stille handelsvennootschap die was opgericht om de portretrechten te regelen. De spelers eisten meer transparantie over de verdeelsleutel en de toekenning van de rechten. De algemene vergadering van die vennootschap moet de betrokken partijen elk jaar informeren over de inkomsten en de uitbetalingen, maar de bond was 'vergeten' die te houden.