Drievoudig Gouden Schoen Wilfried Van Moer overleden

Wilfried Van Moer is dinsdag op 76-jarige leeftijd overleden aan een hersenbloeding. De Waaslander won drie keer de Gouden Schoen, speelde 57 keer voor de Rode Duivels en hoort thuis in het pantheon van het Belgisch voetbal.

Wilfried Van Moer beleefde zijn doorbraak begin jaren 60 in zijn thuisstad Beveren, bij de lokale Sportkring Beveren-Waes, kortweg SK Beveren. Hij maakte zijn debuut op 16-jarige leeftijd en verdween niet meer uit het elftal. SK Beveren was toen een bescheiden derdeklasser, maar Van Moer scoorde er wel 56 goals in 121 wedstrijden.

Vijf jaar later stapte hij over naar Antwerp en ging hij ook een linie lager spelen, wat de gedrongen middenvelder de bijnaam 'De Kleine Generaal' opleverde. Met zijn grote actieradius en fijne techniek groeide Van Moer uit tot een spelbepalende pion. Het leverde hem in 1969 een eerste Gouden Schoen op.

Standard

Collectief sportief succes begon Van Moer pas te oogsten bij Standard. Aan de broeierige boorden van de Maas floreerde de spelmaker en pakte hij drie titels op rij. Het Standard van Van Moer, Christian Piot en Jean Thissen ging in de jaren 70 de concurrentie aan met het Anderlecht van Paul Van Himst, Ludo Coeck en Rob Rensenbrink. Van Moer pakte bij Standard nog twee Gouden Schoenen en werd een vaste waarde bij de Rode Duivels.

Aan de hand van de 35-jarige Van Moer bereikte België op het EK 1980 in Italië de finale.

Door blessureleed - Van Moer brak op het EK 1972 zijn been - verliet hij Sclessin in 1976 om bij het kleine Beringen FC tegen de degradatie te gaan vechten. Zijn carrière leek zachtjes uit te doven, tot bondscoach Guy Thys hem verrassend opviste voor het EK 1980 in Italië. Aan de hand van de 35-jarige Van Moer bereikte België de finale, die met 2-1 verloren werd tegen Duitsland. Tot vandaag is het de enige finale die de Rode Duivels op een groot tornooi speelden.

Café Wembley

Na het EK keerde Van Moer nog twee jaar terug naar het oude Beverse nest, om twee jaar later zijn actieve carrière op 39-jarige leeftijd af te sluiten bij Sint-Truiden. Zijn status als speler bleek geen voorbode voor een grootse trainerscarrière. Hij kreeg de kans bij SK Beveren en Sint-Truiden en was ook enkele maanden bondscoach, maar overal zonder veel succes.