'Druk op topsporters is voorbije 20 jaar enorm toegenomen'...

Sportpsycholoog Jef Brouwers, die het Belgisch team op de Spelen in Tokio begeleidt, zag de druk op topatleten toenemen. 'Het beste wat je kan doen als je het mentaal zwaar hebt, is daar zo snel mogelijk mee naar buiten komen.'

‘Ik moet over mijn mentale gezondheid waken. Dat wordt almaar belangrijker. We moeten zowel onze geest als ons lichaam beschermen en niet gewoon doen wat de wereld van ons verwacht.’

Die woorden sprak de Amerikaanse topgymnaste Simone Biles uit, voor velen de beste gymnaste ooit, nadat ze dinsdag uit de landencompetitie in het turnen was gestapt. Biles gaf ondertussen aan dat ze ook donderdag niet aantreedt op de individuele allroundfinale.

‘Omdat je slechts om de vier jaar een olympische medaille kan winnen, is de druk op gymnasten als Biles immens’, zegt sportpsycholoog Jef Brouwers, die in Tokio het Belgische team bijstaat en dinsdag in de turnzaal was als begeleider van de Belgische turnsters. Als medezaakvoerder van de kmo Ticka adviseert Brouwers topatleten, jonge sporters die een topsportcarrière ambiëren en toppers uit het bedrijfsleven.

‘Al bij de eerste discipline ging het mis en lag Rusland op kop (de uiteindelijke winnaar van de gouden medaille, red.). De druk op Biles werd daardoor immens. Het verwondert me niet dat ze ook niet meedoet aan de allroundfinale, waarin je in alle disciplines top moet zijn. Haar veer was gebroken. Dan wordt het heel moeilijk om alles in korte tijd weer in zijn plooi te laten vallen.’

Welke factoren kunnen een rol gespeeld hebben in de beslissing van Biles?

Brouwers: ‘Biles is een serial winner, die de medailles de voorbije jaren opstapelde. Ze werd als een onfeilbaar godenkind geportretteerd en is zowat het uithangbord van de Amerikaanse atletiek. Ze is het niet gewoon te verliezen en fouten te maken. Als je in de fout gaat, schiet meteen een heel mediacircus in gang.’

‘Biles gaf ook aan dat op deze Spelen een extra stressfactor speelt door Covid-19. Elke ochtend worden de atleten getest, waardoor de kans bestaat dat je positief test en je je veel minder vrij kan bewegen. Daarbij komt dat rond topatleten als Biles een heel team van specialisten is gebouwd, zoals een goed geoliede kmo. Als het slecht gaat, komen die druk en verantwoordelijkheid erbovenop.’

Eerder spraken de Japanse tennisster Naomi Osaka en de Nederlandse wielrenner Tom Dumoulin openlijk over hun mentale blessures. Rust er minder dan vroeger een taboe op?

Brouwers: ‘Het is minder een taboe en dat juich ik toe. Het beste wat je als topatleet kan doen als je een fout maakt of het mentaal zwaar hebt, is daar zo snel mogelijk mee naar buiten komen en er openlijk over communiceren. Het wordt erger als je er lang mee blijft zitten, dat geldt ook in het bedrijfsleven. In België gaven topmanagers en topondernemers al openlijk aan dat ze tijdelijk moesten afhaken wegens mentale problemen. Maar er zijn er ook nog veel die daarover zwijgen omdat ze vrezen voor eventuele schade voor hun imago en carrière.’

Op sociale media doken na de opgave van Biles venijnige reacties op. Wat zegt dat over onze maatschappelijke kijk op mentaal welzijn?

Brouwers: ‘Door sociale media, en omdat almaar meer mensen naar een massa-event als de Spelen kijken, is er extra druk. We oordelen als maatschappij, en zeker op sociale media, tegenwoordig veel te snel, zonder dat we de achtergrond en de complexiteit van zo'n ingrijpende beslissing kennen. Het respect is in verval en er wordt onmiddellijk geoordeeld zonder kennis van zaken. Daar zijn we heel goed in geworden, terwijl we net meer terughoudendheid aan de dag moeten leggen. Je hebt atleten die alleen extra druk voelen als ze zulke reacties lezen. Tegelijk zijn er atleten die er beter door presteren, om de criticasters lik op stuk te geven.’

‘Ik was dinsdag aanwezig in de turnzaal voor de landencompetitie bij de vrouwen. Ik heb daar geen enkele negatieve opmerking over Simone Biles gehoord. Iedereen in het wereldje beseft hoe immens de druk is op gymnasten. Het minste foutje wordt keihard afgestraft. Meerdere juryleden delen punten uit, waarop je soms minutenlang in spanning wacht.’