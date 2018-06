Duchâtelet verkoopt Britse voetbalclub aan Australiërs

De Limburgse ondernemer heeft een overnemer gevonden voor de Britse derdeklasser Charlton Athletic. Duchâtelet lag zeer slecht bij de fans van de club.

Duchâtelet, bekend als eigenaar van de beursgenoteerde chipbedrijven Melexis en X-Fab , snoeit verder in zijn voetbalimperium. De ondernemer, die jaren geleden een portefeuille van Europese voetbalclubs opbouwde, verkocht eerder al Standard Luik en het Truiense STVV. Nu blaast Duchâtelet ook de aftocht in het Verenigd Koninkrijk.

Volgens Charlton zal de overname, door investeerders gelinkt aan The Australian Football Consortium, waarschijnlijk binnenkort worden afgerond. Vorig jaar raakte bekend dat Duchâtelet Charlton in de etalage had gezet. Sindsdien dook de naam van de Australiërs op als een van de twee geïnteresseerde partijen.

The Australian Football Consortium is een vehikel gelinkt aan de Australische zakenman Andrew Muir. Die maakte fortuin met de verkoop van het familiebedrijf, elektronicaretailer The Good Guys, voor meer dan een half miljard euro aan een concurrent.

Premier League

Schermvullende weergave Supporters van Charlton zakten vorig jaar af naar Sint-Truiden voor een protestmars tegen Duchâtelet ©BELGA

The Australian Football Consortium zegt op zijn website dat het een onderpresterende Engelse voetbalclub wil overnemen en die weer naar de Premier League wil doen promoveren. Ze willen zo als het ware een 'Australische club' in de Engelse competitie krijgen. Charlton speelde in het seizoen 2006-2007 voor het laatst in de hoogste Engelse voetbalcompetitie.

Duchâtelet was na de overname van Charlton nooit geliefd bij de fans van de club. Ze eisten regelmatig het vertrek van Duchâtelet en van Katrien Meire, de Belgische advocate die tot begin dit jaar CEO was van de club.

