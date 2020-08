Duurste Belgische transfer ooit is van Luxemburgse signatuur...

Gérard Lopez tekent voor de duurste uitgaande transfer ooit in België. De sterke man van de Franse voetbalclub Lille - en sinds kort het Belgische Moeskroen - legt minstens 32 miljoen euro neer voor Jonathan David van AA Gent.

Menig voetbalclub houdt de vinger op de knip tijdens de coronacrisis. Voor transfers is weinig geld. Niet zo bij de Franse eersteklasser Lille OSC. Die legt 32 miljoen euro op tafel voor de Canadese aanvaller Jonathan David, het 20-jarige raspaardje van AA Gent. Het bedrag kan met bonussen nog hoger oplopen.

De Noord-Franse subtopper, waar Real Madrid-vedette Eden Hazard ooit het mooie weer maakte, tekent zo voor de duurste uitgaande transfer ooit in de Belgische Jupiler Pro League. Tot nu kwam die eer toe aan ex-RSCA Anderlecht-speler Youri Tielemans en oud-Club Brugge-spits Wesley Moraes. Zij verkasten voor 25 miljoen euro naar respectievelijk het Franse AS Monaco en het Engelse Aston Villa.

Lille is in handen van Gérard Lopez. De 48-jarige Luxemburgse voorzitter bezit 95 procent van de aandelen. Hij nam in 2017 over van Michel Seydoux, een telg uit een bekende Franse ondernemersfamilie.

Shoppen in België

Lopez en Lille shoppen niet voor het eerst in de Belgische eerste klasse, op jacht naar jonge talenten die de club op termijn voor een veelvoud hoopt te verkopen aan een club uit een grotere competitie. Lille haalde zijn Nigeriaanse steraanvaller Victor Osimhen destijds voor 12 miljoen euro - zonder bonussen - weg bij Sporting Charleroi.

Dat goudhaantje, een van de meeste gegeerde spelers in deze zomermercato, werd net voor 81,3 miljoen euro verkocht aan de Italiaanse topclub SSC Napoli, al jaar en dag de thuishaven van Rode Duivel Dries Mertens. Dankzij die inkomsten kan Lille Gent-vedette David inlijven. In de overtuiging dat de Canadese international, die een grote carrière wordt toegedicht net als Osimhen voor tientallen miljoenen doorgesluisd kan worden.

Lopez investeerde als medeoprichter van de durfkapitalist Mangrove Capital Partners als een van de eersten in Skype. Toen het internetbedrijf in 2005 voor 2,1 miljard euro verkocht werd aan eBay passeerde hij mee langs de kassa. De Luxemburger - die zeven talen spreekt - is ook de CEO en voorzitter van Nekton Group, een internationale investeringsmaatschappij in de energiesector. Hij was ook een tijd de eigenaar van de Formule 1-renstal Lotus, die hij in 2015 verkocht aan Renault.

Als kind van Spaanse ouders groeide Lopez op in de schaduw van de zware Luxemburgse staalindustrie, in de gemeente Esch-sur-Alzette. Als tiener voetbalde hij bij de lokale trots Fola Esch, waar hij voorzitter was van 2007 tot 2017.

Hij volgt de Belgische eerste klasse al sinds de jaren 80 en heeft sinds kort rechtstreeks voet aan de grond in de Jupiler Pro League. Vorige maand raakte bekend dat Lopez de nieuwe eigenaar is van Excelsior Moeskroen, voordien in handen van de Thaise zakenman Pairoj Piempongsant.

20 miljoen euro voor satellietclub

Lopez kocht Moeskroen in eigen naam via een van zijn holdings. In La Dernière Heure zei hij dat dat 'een operatie van zowat 20 miljoen euro’ was. De voetbalondernemer wilde al langer een tweede club bezitten.

Moeskroen - vlak bij Frankrijk - en de Belgische eerste klasse - volgens Lopez ‘erg sterk in verhouding tot de omvang van het land’ - bleken een gedroomde combo.

Hoewel Lopez gaat steigeren van het woord ‘satellietclub’ heeft hij met Moeskroen een club in handen waarbij Lille jonge talenten kan laten rijpen. Hij stalde er dit seizoen al meerdere beloften.