EK voetbal jaar uitgesteld door uitbraak coronavirus

Het EK voetbal wordt verplaatst naar de zomer van 2021. Dat is beslist na video-overleg met de 55 lidstaten van de Uefa.

De associatie van Europese clubs (ECA) en de European Leagues, dat 36 nationale competities vertegenwoordigt, had er eerder op de dag al mee ingestemd.

Het uitstel van het EK zet een domino in gang bij de overvolle voetbalkalender. Volgende zomer had in principe de finale van de Nations League, de nieuwe landencompetitie van de UEFA, en het vernieuwde WK voor clubteams van de wereldvoetbalbond FIFA plaats moeten vinden.