Eden Hazard maakt droomtransfer naar Real Madrid

Rode Duivel Eden Hazard is na een jarenlange flirt eindelijk een speler van de Spaanse supermacht Real Madrid.

Vedette Eden Hazard (28) is coming home bij de enige echte club van zijn hart. Real Madrid betaalt zijn Engelse club Chelsea een transfersom van 100 miljoen, wat met bonussen kan oplopen tot boven 140 miljoen. Het uiteindelijke bedrag hangt af van sportieve doelen die Hazard bij Real Madrid bereikt.

Het maakt Hazard tot de duurste Belgische voetballer ooit. Het vorige record dateert van 2017, toen Romelu Lukaku voor 85 miljoen verkaste van Everton naar Manchester United. Dat soort ranglijstjes is erg populair in het voetbal, maar verdient de nuance dat het in geen geval om officiële bedragen gaat. Clubs, spelers noch hun entourage communiceren ooit over de exacte transfersommen, bonussen en salarissen voor spelers. De duurste speler ooit blijft Neymar, voor wie PSG een opstapclausule van 222 miljoen in zijn contract bij Barcelona betaalde.

Eén jaar contract

Hazards transferbedrag is ongezien omdat nog altijd zoveel betaald wordt voor een speler met nog amper één jaar contract. Had hij die tijd bij Chelsea gewoon uitgezeten, kon hij gratis de deur uit, wat voor Real geen beletsel was om nu al diep in de buidel te tasten. Wat extra cash kon er nog vanaf, nadat de club al boven 100 miljoen betaalde voor twee toptalenten van 21. Madrid haalde voor Hazard de Braziliaanse verdediger Eder Militao en de Servische spits Luka Jovic, het grootste aanvallende talent van zijn generatie.

De transfer is niet enkel een bewijs van Hazards exceptionele talent. Het zet in de verf hoe uitzonderlijk de huidige generatie Belgische topvoetballers is. Nooit speelden er meer Belgen aan de Europese top - met een bronzen medaille op het WK voetbal 2018 als voorlopig orgelpunt - maar een landgenoot bij Real Madrid blijft gewoon heel erg speciaal. Doelman Thibaut Courtois speelt er wel. Maar Hazard is na Fernand Goyvaerts midden jaren 60 pas de tweede Belgische veldspeler ooit in het eerste elftal van Real.

Er is Thomas Vermaelen bij Barcelona. Het verschil is dat Real Madrid Hazard haalt als nieuwe superster, die het team na een minder seizoen weer helemaal naar de absolute top moet brengen. Real zoekt een nieuw elan na het vertrek van Cristiano Ronaldo naar Juventus vorig seizoen. Hazard komt als absolute chouchou van coach Zinedine Zidane, oud-wereldkampioen met Frankrijk. De flirt met Zidane en Real was de voorbije jaren zo genânt dat er ooit een echte romance van moest komen. Hazard - nostalgische dribbelkont uit de oude doos - hoort bij de voetbaladel uit Madrid zoals Leopold Lippens bij Knokke.

De definitieve deal tussen Chelsea en Real Madrid hing maanden in de lucht. Hoofdreden voor de lange onderhandelingen was Marina Granovskaia, transferbaas bij Chelsea onder CEO Guy Laurence. Granovskaia is de pitbull van Chelsea's Russische eigenaar Roman Abramovich, bij wie ze ooit begon als secretaresse op zijn olie- en gasmogol Sibneft. Real botste de voorbije maanden steeds weer op een njet van Granovskaia. De gesprekken blokkeerden op het bedrag van 100 miljoen. Dat bood Real all-in, terwijl de Russisch-Canadese het als de startprijs voor verdere gesprekken zag.

Real zette maandag een nieuw offensief in. De CEO van Real Madrid, Jose Angel Sánchez, vloog naar Londen om met Granovskaia af te ronden. De Koninklijke schakelde na de Europa League-finale - die Chelsea won dankzij twee goals van Hazard - een versnelling hoger. Real was bereid om circa 120 miljoen euro te betalen, maar Chelsea liet nog een keer weten dat het meer in gedachten had. Na nog een extra onderhandelingsronde was er eindelijk witte rook, aldus Het Laatste Nieuws.

Tanende grootmacht