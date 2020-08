Een clash van twee uitersten

Paris Saint-Germain en Bayern München strijden zondag om Europese voetbalglorie in de finale van de Champions League. Naast een sportieve krachtmeting is de wedstrijd ook een clash tussen twee idealen. Duitse conservatieve degelijkheid versus Frans-Qatarese financiële exuberantie.

Met PSG tegen Bayern München krijgt een door corona ontregelde Champions League zondag dan toch nog een droomfinale. Het gebrek aan fans in de tribune in Lissabon wordt enigszins goedgemaakt door de overdaad aan sterren op het veld. Parijse klasbakken als Neymar Jr., Kylian Mbappé en Angel Di Maria nemen het op tegen het Beierse geweld van Robert Lewandowski, Manuel Neuer en Alphonso Davies.

Voor PSG was het niet zo lang geleden nog ondenkbaar dat het tot de finale van het kampioenenbal zou doorstoten. De club uit de Franse hoofdstad was verworden tot een grijze muis in de Ligue 1, een middenmoter die sinds 1994 geen kampioen meer wist te spelen.

Alles veranderde in 2011, toen de club werd overgenomen door investeringsvehikel Qatar Sports Investments. Met de onmetelijke rijkdom van de Qatarese emir achter zich, begon de Franse club aan een dolle rit op de transfermarkt, met als doel zich weer een weg naar de top te kopen. Dat lukte meteen aardig: de club speelde de voorbije acht jaar zeven keer kampioen in Frankrijk. Maar met het oog op Europese glorie gingen in de zomer van 2017 alle remmen los met de recordbrekende transfers van de Braziliaanse vedette Neymar Jr. (222 miljoen euro) en rijzende ster Kylian Mbappé (180 miljoen euro).

Schermvullende weergave Bayern-spits Robert Lewandowski, goed voor 55 goals dit seizoen, werd gratis ingelijfd. ©Photo News

Hoe PSG zich een weg naar de top kocht, blijft evenwel het voorwerp van controverse. Na die wilde zomer besloot de UEFA de Parijse financiën tegen het licht te houden om te zien of de club geen loopje nam met de regels rond Financial Fair Play. Die houden in een notendop in dat clubs niet meer mogen uitgeven dan er binnenkomt om te voorkomen dat het spelletje gedomineerd wordt door een handvol superrijke eigenaars.

Tot ieders verbazing draaide dat onderzoek - onder leiding van voormalig Belgisch premier Yves Leterme - op niets uit. Bij PSG hadden ze immers een creatieve manier gevonden om het Qatarese geld binnen te sluizen. De club sloot vette sponsordeals met aan de Qatarese staat gelinkte vehikels, zoals de Qatarese toeristische dienst, die een koele 100 miljoen neertelde voor een marketingdeal om Qatar in de kijker te zetten als vakantieoord.

Omdat de UEFA het vermoeden had dat die deals artificieel werden opgepompt om de dure transfers van PSG te bekostigen, gaf de Europese voetbalbond een onafhankelijk sportmarketingbureau de opdracht ze te waarderen. De conclusie van die opdracht was dat ze in werkelijkheid een fractie waard waren van wat de Qatarezen ervoor neertelden. PSG mocht zelf echter ook een bedrijf aanstellen om de deals onafhankelijk te waarderen. Dat eigen onderzoek leunde meer aan bij wat de Qatari hadden betaald. Om onduidelijke redenen - en ondanks intern protest - kozen Leterme en de UEFA ervoor om de Parijse waardering te hanteren. Daardoor ontsprong PSG de dans en kon de club zich sportief verder manifesteren.

Aanvankelijk heeft PSG zich een competitief voordeel gekocht met financiële doping. Maar op het sportieve succes zet de club nu ook met succes een commerciële hefboom. Wim Lagae Sporteconoom KU Leuven

Dat heeft ondertussen geleid tot een nieuwe dynamiek, zegt Wim Lagae, sporteconoom aan de KU Leuven. ‘Je moet de ontwikkeling van PSG opdelen in twee fases. Aanvankelijk heeft de club zich een competitief voordeel gekocht met financiële doping. Maar op het sportieve succes dat daaruit volgde, zet de club nu met ook succes een commerciële hefboom. PSG sloot de voorbije jaren lucratieve deals met bonafide sponsors als Nike-merk Jordan en hotelgroep Accor, en rijgt de commerciële partnerships aan elkaar.’

Met dank aan de sportieve glans en dure sterspelers is PSG de voorbije jaren opgeklommen in de rankings van de rijkste clubs. In de Deloitte Football Money League - een ranglijst die monitort hoeveel omzet voetbalclubs binnenrijven - is de Parijse ploeg gestegen tot plaats vijf met een omzet van 636 miljoen euro. Of daar ook winst tegenover staat, is onbekend. Maar alleen FC Barcelona, Real Madrid, Manchester United en - jawel - Bayern München doen het op het vlak van omzet nog beter.

27 winstjaren op rij Bayern boekt al 27 jaar op rij een nettowinst.

Hoewel PSG nu commercieel en sportief de voet naast Bayern kan zetten, kan het contrast met de Beierse Rekordmeister moeilijk groter zijn. Het Duitse voetbalinstituut, voor 75 procent in handen van de 300.000 leden-supporters, wordt geleid als een soort familiebedrijf, met sleutelrollen voor ex-spelers die de financieel conservatieve huisstijl met de paplepel meekregen. Bayern speelt steevast mee voor de knikkers, maar doet dat zonder exuberante bedragen neer te tellen voor voetballers. Het beste voorbeeld is topspits Lewandowski, die met 55 goals - gespreid over de verschillende competities - dit seizoen de Europese topscorer is. Hem kon de club gratis op de kop tikken.

Het resultaat is een financieel spran­kelende en schuldenvrije club, een oase van budgettaire discipline in een woestijn van dieprode cijfers in het Europese voetbal. In 2019 boekte de club een omzet van 829 miljoen euro, goed voor een nettowinst van 57 miljoen euro.

Het contrast laat zich aardig vatten in de startelftallen die beide ploegen op de mat brachten in hun halve finales. Dat van Bayern kostte 100 miljoen euro. PSG betaalde meer dan het zesvoudige (zie grafiek).