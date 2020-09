‘Een kwarteeuw lang voorzitter van AA Gent? Dat sluit ik niet uit’...

Ivan De Witte, de 73-jarige voorzitter van de Buffalo’s en topman van de hr-groep Hudson, was deze week de kop van Jut. Een abrupte trainerswissel deed hem mea culpa slaan. Over ouderdom en overleven aan de top. ‘In de Verenigde Staten is leeftijd absoluut geen issue.’

‘Dit was een zware bergrit en, geloof me, ik heb al wat kilometers op de teller staan.’ Ivan De Witte, preses van de eersteklasseclub KAA Gent en voorzitter-CEO van de hr-groep Hudson, zucht diep. De wissel die hij begin deze week doorvoerde - het ontslag van trainer Laszlo Bölöni na amper 25 dagen en diens vervanging door de hulpcoach - veroorzaakte een kleine storm in het wereldje van de sportpers.

De Oost-Vlaming kreeg als bedrijfspsycholoog en hr-specialist de volle laag. ‘Té impulsief in zijn beslissingen’, heette het. Maar ook: té alomtegenwoordig. Handelend uit eigenbelang, als een alleenheerser. Vastgeroest aan zijn post. Dat het ontslag er kwam nadat AA Gent al in augustus zijn vorige trainer, Jess Thorup, de deur had gewezen, werd hem zwaar aangerekend.

De Witte moest toegeven dat hij te snel had geschakeld. Voor de zoektocht naar een nieuwe trainer had hij meer tijd moeten nemen. Bölöni was volgens hem niet de juiste keuze. ‘Een mismatch tussen de cultuur van de club en de cultuur van de trainer. Mijn verantwoordelijkheid. Ik heb te drastische beslissingen genomen.’

Ik wil iets realiseren. Niet voor de roem of de erkenning. Ik wil iets neerzetten en het gevoel hebben dat het afgewerkt is. Ivan De Witte Voorzitter KAA Gent en Hudson

Sommigen hebben daar vragen bij. De Witte is in de herfst van zijn carrière, rijk gevuld, zowel sportief als professioneel. Hij behoedde de Buffalo’s voor het faillissement, zette een modern stadion neer, werd kampioen en bereikte de achtste finale van de Champions League. Twee jaar geleden slaagde hij er ook in zijn bedrijf, Hudson Belgium, uit handen van de Amerikaanse mastodont Hudson Global (het vroegere TMP) terug te kopen.

Toch lijkt hij rustelozer dan ooit. ‘De druk van de prestaties is enorm geworden’, zegt hij in een stijlvol gerenoveerd Hudson-kantoor in Evere. ‘Buiten topsport ken ik weinig omgevingen waar die druk zo’n rol speelt. Je wordt continu beoordeeld door de pers, de voetbalanalisten, de supporters en zelfs de spelers. Ging ik daardoor in de fout? Ja, dat is zo. Maar als ik dat in het perspectief van mijn 20 jaar voorzitterschap plaats, beschouw ik dat als niet meer dan een accident de parcours.’

U zit er te dicht op, zeggen sceptici. De druk die u op trainers legt, is verstikkend.

Ivan De Witte: ‘Ik ben inderdaad operationeel heel betrokken. Dat is mijn stijl. Maar of dat tot druk leidt, moet u vragen aan de coaches die hier al passeerden. Ik heb gewerkt met toppers als Michel Preud’homme en Hein Vanhaezebrouck. Zij zullen u niet vertellen dat ik hen geen ruimte gaf. Ik ben ook niet alle dagen op het oefencomplex van AA Gent in Oostakker. Er is een verschil tussen fysische aanwezigheid en betrokkenheid. Ik ben betrokken.’

In de voorbije 21 seizoenen zijn bij AA Gent 15 trainerswissels geweest.

De Witte: ‘Weet u hoeveel trainers langer dan twee jaar actief zijn in eerste klasse? Amper twee. Nogmaals, het is een feit dat de druk op de sportieve en financiële resultaten erg groot is geworden. Eind jaren 90, toen ik voorzitter werd, draaiden we een omzet van 5 miljoen euro. Nu liggen onze recurrente inkomsten op 45 miljoen euro. En als we dat aan Europese resultaten en de verkoop van spelers koppelen, dan spreken we over heel andere bedragen. Ik denk dat we dit jaar - zelfs ondanks corona - uitkomen op 70 tot 75 miljoen euro omzet. We kunnen er niet omheen. De belangen zijn veel groter geworden.’

Ivan De Witte (73)

Ivan De Witte studeerde bedrijfspsychologie aan de Universiteit Gent en werd hr-directeur in de Gentse fabriek van ArcelorMittal (toen nog Sidmar).

In 1983 richtte hij samen met Maarten Morel (ex-Sidmar) het rekruteringsbureau De Witte & Morel op. Hij verkocht het in 1995 aan Ernst & Young.

In 2001 ging het bedrijf over naar TMP, dat twee jaar later werd opgesplitst in de jobsite Monster en de hr-consultant Hudson.

In 2018 kocht De Witte Hudson België terug voor 24 miljoen euro. Het bedrijf boekt 40 miljoen euro omzet en telt 275 werknemers. De meerderheid van het kapitaal is in handen van De Witte en elf van zijn managers. Het Nederlandse private-equityhuis Vectis heeft een minderheidsbelang.

In 1999 werd De Witte voorzitter van het zieltogende KAA Gent. Samen met manager Michel Louwagie bracht hij de club naar de top van het Belgische voetbal.

Dan zou je kunnen redeneren dat stabiliteit erg belangrijk is. Waarom dan om de haverklap van stuurman wisselen?

De Witte: ‘Uiteraard moet je ernaar streven de kapitein zo lang mogelijk aan boord te houden. Maar veel factoren maken dat moeilijk. Een trainer die het erg goed doet, wordt bijna zeker weggekaapt. Dat geldt ook voor toppers in het bedrijfsleven. Maar in het voetbal zijn de prestaties van goede coaches veel zichtbaarder. Dat bevordert hun onderlinge mobiliteit. Ofwel heb je er een die absoluut voldoet, en dan komen ze hem halen. Ofwel heb je er een die niet voldoet, probeer je te remediëren, en als dat niet lukt, vertrekt hij.’

Wordt het met de jaren moeilijker om met die druk van buitenaf om te gaan?

De Witte: ‘Ik heb een wat dikkere huid nu, maar ik blijf wie ik ben. En op mijn leeftijd zal dat niet zoveel meer veranderen. Ik heb mijn emoties. Weinig clubvoorzitters worden niet beïnvloed door wat bij supporters, voetbalanalisten of in de spelerskern leeft. Ze negeren is geen optie. Ze het roer laten overnemen evenmin. Beter is je eigen koers te varen en niet blind te zijn voor wat rond jou gebeurt. Als je hier bij Hudson eens zou rondvragen, zullen mijn medewerkers zeggen: ‘Ja, hij houdt rekening met ons, maar hij vaart zijn eigen koers’.’

U bent niet alleen voorzitter van Hudson, maar stuurt als CEO ook het operationele beleid aan. Hoelang nog?

De Witte: ‘Dat is niet bepaald. Ik wil wel in overleg met onze financiële investeerder Vectis (die 42% van de aandelen bezit, red.) het proces van mijn opvolging in gang duwen. Dat is belangrijk. Ik heb Hudson opgericht in 1982, met twee man en een paardenkop. Het is een mooi bedrijf geworden. Ik wil dat niet verloren laten gaan. Er werken nu zo’n 275 mensen. Recent deden we een overname in Luxemburg en openden we een zetel in Amsterdam. We zijn nu een Beneluxspeler met 40 miljoen euro omzet. Een goede opvolging is nodig. Maar ik ga daar geen termijn op zetten.’

Hoelang blijft u nog voorzitter bij Gent?

De Witte: ‘Ook daar staat geen einddatum op. Sinds we de club in 2016 tot een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk hebben omgevormd, bezit ik 25 procent van de aandelen, mijn rechterhand Michel Louwagie 15 procent. Die aandelen zijn financieel niet verhandelbaar, maar samen met enkele leden van de raad van bestuur hebben we voldoende stemrecht om de koers van de club te bepalen. Hoe die er uitziet? Dat wordt nu gewikt en gewogen. Ik wil de club het liefst op het niveau houden waar ze nu is. We horen in België bij de top vijf en in Europa hebben we de beste score van alle profclubs in eerste klasse. Maar om die status te behouden zijn managementtalent, voetbalkennis en bestuurderservaring nodig. We moeten mensen vinden die de fakkel kunnen overnemen. Ook van mezelf. Maar opnieuw, ik kan er geen termijn op kleven.’

Klopt het dat wordt uitgekeken naar een versterking van het kapitaal?

De Witte: ‘Alles wat goed is voor de club, willen we bekijken. De huidige structuur brengt mee dat het moeilijker is om AA Gent met extern kapitaal te versterken, maar niet uitgesloten. Ruim de helft van de Belgische profclubs in eerste klasse is in vreemde kapitaalkrachtige handen, en dan is de vraag of onze huidige structuur houdbaar is. Wie fit for the future wil zijn, moet alle opties meenemen. Nu is er geen noodzaak aan extern kapitaal, maar never say never. Let wel, ik spreek van extern kapitaal, niet van overnemers. AA Gent zal altijd voor een stuk verbonden blijven met de lokale community, de stad en onze sponsor VDK Bank.’

Als u straks wegvalt, staat dan iemand klaar om u te vervangen?

De Witte: ‘Daar zijn we niet op voorbereid, dat klopt. Het is een belangrijke call of duty daarop voorbereid te zijn, want er kan altijd iets gebeuren. Daarmee bedoel ik niet dat in heel beperkte kring geen opvolgers kunnen klaarstaan. In het bedrijfsleven zijn zeker nog profielen met voldoende managementskills, voetbalkennis en bestuurderservaring. Meer zeg ik niet, dan komt er te veel speculatie. Het voetbal is zo’n zichtbare sector, veel meer dan de bedrijfswereld. Ik kan alleen zeggen: er wordt heel hard over nagedacht. Die mogelijkheid van opvolging is niet onbestaande mocht zich iets voordoen.’

Niet bang te lang aan het roer te staan?

De Witte: ‘Kijk naar de VS met politici als Donald Trump, Nancy Pelosi of Joe Biden, ook relatief oudere mensen. Die zijn toch niet allemaal dom en onbekwaam? Ze zijn fit en gezond. Het lijkt wel alsof in Europa een soort lijn is getrokken: op 65 jaar ben je oud en afgeschreven. Toen ik voor het beursgenoteerde Hudson Global in New York in de executive board zetelde, ging het over wat je kon bijdragen aan het bedrijf, wat de resultaten waren en wat je visie was. Niemand had het over leeftijd. Dat was daar absoluut niet aan de orde.’

Over vier jaar bent u 25 jaar voorzitter van AA Gent.