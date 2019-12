Eerste e-sportsteam trekt naar de beurs

Het Deense e-sportsbedrijf Astralis Group noteert voortaan op de Nasdaq First North Growth Market Denmark. Waarnemers zeiden dat de beursgang succes had bij jonge fans van de teams.

Astralis Group haalde moeiteloos 150 miljoen Deense kroon op (20 miljoen euro) tegen 8,95 Deense kroon per aandeel, het aanbod was overingetekend. De openingskoers bedroeg 9,50 Deense kroon, de koers stond maandag rond de middag op 8,90 Deense kroon. De marktkapitalisatie bedraagt ruim 500 miljoen Deense kroon (66,9 miljoen euro). Dat is best veel voor deze beurs waar vooral kleinere bedrijven noteren.

Astralis bestaat uit verschillende teams die deelnemen aan professionele e-sportscompetities. Het team Astralis zit in het topsegment van de ‘first-person shooter’-game Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), de collega's van Origen richten zich op League of Legends (LoL) en die van Future FC op FIFA. Vooral in CS: GO bouwde Astralis een reputatie op en werden al miljoenen dollars aan tornooiprijzen verdiend.