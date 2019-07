Egan Bernal is de jongste naoorlogse Tourwinnaar

Egan Bernal heeft zich zondag op de Champs-Elysées in Parijs gekroond tot de op twee na jongste Tourwinnaar aller tijden, de jongste in 110 jaar.

Hij is ook de eerste Zuid-Amerikaanse winnaar. De laatste rit werd gewonnen door sprinter Caleb Ewan van de Belgische Lotto-Soudal-ploeg.

Bernal is momenteel 22 jaar en zes maanden. Om een jongere Tourwinnaar te vinden, moeten we 110 jaar teruggaan in de tijd. In 1909 was de Luxemburger François Faber eveneens 22 jaar en zes maanden toen hij de Tour won, maar wel negen dagen jonger dan Bernal.

Vijf jaar eerder was de Fransman Henri Cornet als Tourwinnaar bijna twintig jaar oud, een record dat nog steeds standhoudt en waarschijnlijk voor de eeuwigheid is. Cornet was als vijfde geëindigd in die Tour en werd veel later pas als winnaar uitgeroepen toen de top vier gedeklasseerd werd.