Eigenaars pompen op drie jaar bijna kwart miljard in Belgische voetbalclubs

De eigenaar van voetbalclub Antwerp Paul Gheysens stopte alleen in 2020 net geen 50 miljoen verse cash in de club.

De eigenaars van onze profvoetbalclubs injecteerden tussen 2019 en nu 221 miljoen euro extra cash om de zware verliezen dicht te rijden en te voldoen aan de regels rond financiële fair play.

Dat blijkt uit nieuwe gegevens van de licentiecommissie van de voetbalbond. De cijfers vragen wel eerst een woordje uitleg. De licentiecommissie - de scherprechter of voetbalclubs voldoen aan de voorwaarden om uit te komen in het profvoetbal - publiceert elk jaar de afrekening van de regels rond financiële fair play.

Het gaat om een ingewikkelde som die erop neerkomt dat clubs niet meer dan 5 miljoen euro verlies mogen maken binnen een vastgelegde periode - 2019 tot 2021. Met het achterpoortje dat eigenaars 30 miljoen cash uit eigen zak mogen bijpompen. Die regeling is ingevoerd om te waken over het competitieve evenwicht. De financiële gezondheid van clubs moet afhangen van de eigen commerciële werking - er gaat niet meer uit dan er binnenkomt - zonder dat hun eigenaars grote verliezen bijpassen uit eigen zak.

De rekening wordt complex omdat clubs van hun boekhoudkundige winst of verlies bepaalde kosten - voor jeugd, dames of infrastructuur - mogen aftrekken. Die eindafrekening publiceert de licentiecommissie omdat fair play meetelt in de eindbeoordeling of clubs voldoen aan de regels om uit te komen in het profvoetbal. Naast financiële fair play zijn er nog voorwaarden. Door de coronacrisis kregen clubs iets meer ruimte om bepaalde verliezen en gederfde inkomsten in te brengen in hun resultaat, zolang die maar direct te linken waren aan de pandemie.

Opvallend resultaten

De eindafrekening levert opvallende resultaten op. 21 van de 25 beoordeelde profclubs - voor ploegen die pas uit het amateurvoetbal zijn overgestapt wordt uitzondering gemaakt - rapporteren in 2020 een gezamenlijk nettoverlies van 53,6 miljoen euro. Dat bedrag was min of meer al bekend, omdat het de samentelling is van de al gepubliceerde jaarrekeningen van de clubs.

Enkel Anderlecht heeft de deadline voor de publicatie van zijn rekeningen voor het seizoen 2019-20210 gemist. Maar het was al geweten dat het nettoverlies afklokte op bijna 35 miljoen. Dat cijfer kwam naar buiten toen bekendraakte dat de aandeelhouders 5 miljoen vers geld in paarswit stopten om de financiële fairplaylat te halen. In de eindafrekening maken slechts zes van 21 clubs winst - met Racing Genk en Club Brugge als uitblinkers.

Het nieuws in het FFP-rapport is echter de massieve kapitaalsinjecties door de clubeigenaren. Daarbij spannen Antwerp (63 miljoen euro in drie jaar), OH Leuven (36,5 miljoen), Anderlecht (32,3 miljoen), Cercle Brugge (26 miljoen), Union (20,2 miljoen), Eupen (18,3 miljoen) en KV Oostende (13,5 miljoen) de kroon. Antwerp-eigenaar Paul Gheysens (topman van de bouwpromotor Ghelamco) stopte alleen in 2020 net geen 50 miljoen in de club.

Slechts zeven clubs - waaronder opnieuw Club en Genk - pompten de voorbije drie jaar geen euro bij. Het betekent dat zij erin slaagden hun broek op te houden met centen uit matchinkomsten, tv-geld, sponsors en transfers.

