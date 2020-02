Eleven Sports, de schorpioen op de rug van de telecomreuzen...

De sportzender Eleven Sports van Andrea Radrizzani betaalt voor een nieuwe tv-deal een kwart meer dan het Belgische topvoetbal vandaag krijgt. De Italiaanse ondernemer werpt zich op als de dis­ruptieve uitdager van de oude krokodillen, de telecomreuzen, maar kan nog niet zonder hen.

Andrea Radrizzani (45), geheel opgetrokken uit Milanese blingbling, zwemt tussen de walvissen van de mondiale sportindustrie. Hij heeft toegang tot de bestuurskamers van alle grote clubs, tot PSG-voorzitter Nasser al-Khelaifi toe.

Hij is ook allerminst een onbekende in het Belgische voetbal. Radrizzani was de man achter het sportrechtenbedrijf MP&Silva. Dat kocht in 2014 de rechten op het huidige, aflopende Belgische tv-contract om ze door te verkopen aan de telecombedrijven Proximus en Telenet.

MP&Silva ging twee jaar na een Chinese overname in 2018 op de fles. Het blies zichzelf op door in de concurrentiestrijd tussen rechtenbedrijven zotte bedragen te betalen. Het kon niet terugverdienen wat het uitgaf. Radrizzani hield geen kleerscheuren over aan het omvallen van MP&Silva. Hij en zijn zakenpartner hielden aan de deal met de Chinezen ruim 1 miljard dollar over.

De Italiaan is ook de eigenaar van de Engelse tweedeklasser Leeds United. Hij verkocht 10 procent van de traditieclub in 2018 aan 49ers Enterprise, de investeringstak van het American footballteam San Francisco 49ers. Dat verloor begin deze maand de Super Bowl, de finale van de NFL-competitie die miljarden aan sponsoring en inkomsten uit de immense fanbasis genereert, van de Kansas City Chiefs. Leeds maakt een goede kans op promotie naar de Premier League, en dus de vetpotten van honderden miljoenen tv-geld.



Qatar

Vorig jaar werd Radrizzani in de marge van het Champions League-duel tussen het Franse PSG en Club Brugge gespot aan de zijde van Nasser Al-Khelaifi. De Qatarees is de voorzitter van PSG-eigenaar Qatar Sports Investments (QSI), een vehikel van de Qatarese koninklijke familie. Radrizzani en Al-Khelaifi zijn naar verluidt goede vrienden, al lijkt het in realiteit eerder een pooling van netwerk en diepe zakken in welbegrepen eigenbelang.



Schermvullende weergave Andrea Radrizzani, de Italiaanse topman van Eleven Sports.

Radrizzani richtte Eleven Sports in 2015 op. Dat opereert als een MP&Silva 2.0. Het koopt mondiaal sportrechten, maar speelt ook zelf sportzender via deals met kabelaars en eigen streamingplatformen. Eleven lanceerde sportkanalen in elf landen. In ons land heeft het drie sportkanalen op het net van de telecombedrijven Proximus, Telenet en VOO.

Opvallend: er is een flinke Belgische connectie. Eleven Sports ziet België via de tv-deal uitgroeien tot zijn grootste markt, heeft met Anouk Mertens een Belgische operationele directeur en verplaatste door de brexit alle licenties op sportrechten van het Verenigd Koninkrijk naar België.

Eleven Sports werpt zich op als de ‘ballsy’ disruptor in de wereld van sport-tv. Dat was klassiek een onderonsje van betaalzenders en kabelbedrijven. Voor vijf seizoenen Belgisch profvoetbal biedt Eleven ruim een half miljard. Als de dwarsliggers Antwerp en Gent tenminste hun njet opgeven. Zij weigeren - Gent is tegen de deal met Eleven en Antwerp wil een groter deel van de tv-koek - in een nooit geziene demarche de deal met Eleven goed te keuren.

Eleven geeft een kwart meer dan wat de huidige rechtenhouders Telenet, Proximus en VOO betalen. Is het Belgisch voetbal dan zoveel meer waard? Sportrechten hebben niets te maken met reële economische waarde. De prijs wordt nooit bepaald door het product, wel door de hevigheid van de biedstrijd. Proximus en Telenet sloten jaren een wapenstilstand, waardoor ze de prijs konden drukken.

Koopjes voorbij

Sinds de komst van Eleven Sports en het Spaans-Chinese Mediapro, dat ook grote interesse toonde, zijn de koopjes voorbij. Gebrek aan concurrentie verklaart ook waarom Sky en BT de nieuwe uitzendrechten voor de Premier League met korting konden binnenhalen.

Rond nieuwkomer Eleven is een sfeer van scepsis gecreëerd. Vanuit de telecomsector zou bij de clubs geleurd zijn met de financiële toestand van Eleven. De Belgische tak stapelde in het jaar tot juli 2019 - het vierde sinds de opstart - 10 miljoen euro verlies op, terwijl de schulden 30 miljoen bedragen. Tegenover een omzet van 20 miljoen staat een nettowinst van 1 miljoen.

Die cijfers zeggen niet zo veel. Het is het klassieke beeld van een start-up, die opstartverliezen maakt in de hoop daarna het commerciële vliegwiel te doen draaien. Tot die tijd heeft het bedrijf de volle rugdekking van eigenaar Radrizzani.



Nieuwe tv-kijken

Het wordt wel uitkijken naar de volgende financiële update vanuit Londen. Om de cruciale cashflow te genereren - nodig om de schulden af te lossen - probeert Eleven voet aan de grond te krijgen op Britse bodem. Dan kan het bedrijf zijn vaste kosten - de aankoop van rechten - spreiden over meer inkomsten. Maar Radrizzani botste op de Britse kabelaars die hem geen toegang tot hun net gunnen. Daarom moest Eleven de rechten op onder meer La Liga en de Serie A afstoten om een financiële kater te vermijden.

Het Britse avontuur schetst de paradox waarin Eleven zit. Het bedrijf heeft een stevige online poot om in te spelen op het nieuwe tv-kijken. Daarbij maken vooral jongeren de shift van lineair kijken naar streaming via tablet, smartphone en app. Daarmee hoopt het de oude krokodillen, de telecomspelers, uit te tellen. Niet toevallig haalde Eleven Luis Vicente, chef digitale transformatie bij de wereldvoetbalbond FIFA, binnen als nieuwe CEO.

Radrizzani’s holding Aser investeerde ook in een sportdatabedrijf en digitale start-ups in de sportindustrie. Maar omdat die shift in mediaconsumptie pas begonnen is, moeten nieuwe en oude spelers een symbiose vinden. De Belgische telecombonzen beseffen dat ze Eleven nodig hebben om geen klanten te verliezen.

Powerplay

Maar de samenwerking is met frisse tegenzin. Telecom, Proximus en co. zien in bedrijven als Eleven de schorpioen op hun rug, die nu nog meesurft op hun schouders, maar na een dodelijke beet op de oever springt zodra er vruchtbare grond is om veilig solo te gaan. De powerplay tussen Eleven en de telecomsector over een plekje op de kabel is al begonnen. ‘Eleven zal ons moeten overtuigen dat we geen tientallen miljoenen euro’s stoppen in een ‘bankrupt’ proces’, stelt Telenet-topman John Porter in een interview met De Tijd.

Eleven is naast een rechten­bedrijf ook een content­producent. Dat is cruciaal in het moderne media­tijdperk. Pierre Maes Expert in de sportrechtenbusiness

Radrizzani neemt een berekende gok. Hij investeerde honderden miljoenen in tv-rechten om een business uit het niets te creëren, in de hoop daar op termijn een winstgevend zakenmodel uit te puren. ‘Het model van Eleven is veel beter dan dat van MP&Silva. Dat handelde puur in sportrechten, in de hoop er winst op te maken. Eleven is veel meer’, zegt Pierre Maes, ex-Telenet en tv-rechtenexpert. ‘Het verkoopt rechten, maar is ook contentproducent, cruciaal in het moderne mediatijdperk.’

Een voorbeeld dat Eleven zelf geeft: het maakte voor zijn eigen kanalen een reportage over de jeugdacademie van FC Barcelona, die de Spaanse competitie La Liga nu wil kopen. De Belgische inlegsom van ruim 100 miljoen per jaar plant Eleven terug te verdienen via de verkoop van tv-rechten aan de telecomgroepen, streaming, reclamedeals, contentproductie voor de snel groeiende mediaplatformen van de clubs en de commercialisering van klantendata.