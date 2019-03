'Émile Mpenza kreeg opmerkelijke betalingen via Litouwse bank'

De voormalige Rode Duivel Émile Mpenza heeft in zijn periode bij de Azerbeidzjaanse club FK Neftchi Bakoe opmerkelijke betalingen op zijn Belgische bankrekening ontvangen via de Litouwse Ukio Bankas. Dat bericht Knack woensdag.

Mpenza kreeg tussen 30 augustus 2010 en 28 december 2011 - nadat Ukio Bankas in de pers al uitdrukkelijk was gelinkt aan witwassen - op zijn Belgische rekeningnummer 15 betalingen van in totaal 416.575 dollar. De betalingen gebeurden door een Litouwse Ukio Bankas-rekening op naam van een bedrijf in het Verenigd Koninkrijk: Essencorp LLP.

Achter dat bedrijf zitten volgens Knack twee offshorevennootschappen uit Belize. Vraag is waarom de betaling van Bakoe via het Verenigd Koninkrijk en Litouwen verliep. Als mededeling bij de transactie stond bovendien telkens hetzelfde: 'INVOICE N 2105 FOR GOODS'.

Witwassen

Bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) roept die manier van werken vragen op. 'Wanneer de omschrijving bij een banktransactie niet matcht met de realiteit, is dat een indicator voor mogelijk witwassen', klinkt het. De club zegt dat geen enkele speler ooit is betaald door een ander bedrijf dan de club en Neftchi Bakoe stelt ook nooit van Essencorp LLP gehoord te hebben.

Mpenza zelf zegt dat hij de feiten onmogelijk kan verifiëren. 'Ik kan alleen maar bevestigen dat ik in die tijd mijn salaris - met een vast en een variabel gedeelte - in België ontving en mijn inkomen in België heb aangegeven.'