Emma Meesseman: onmisbaar op de court, bevlogen rolmodel ernaast...

In het olympische baskettoernooi denderen de Belgian Cats naar de kwartfinales. De spil van het team is Emma Meesseman, een van de beste atletes die ons land ooit voortbracht. Pendelend tussen Ekaterinburg, Washington D.C. en de Westhoek groeide de Ieperse uit tot een wereldster in haar sport, die de kledingreus Nike aan zich bindt en maatschappelijk engagement niet schuwt.

32 punten, 9 rebounds en 5 assists. Met die verbluffende statistieken gidste Emma Meesseman de Belgian Cats dinsdag voorbij vicewereldkampioen Australië in hun debuutmatch op de Olympische Spelen. De kwartfinale - en dus minstens een Olympisch diploma - is al binnen voor het opwindende team van bondscoach Philip Mestdagh.

Mike Thibault, de coach van Emma Meesseman in de Amerikaanse vrouwencompetitie (WNBA), is niet verbaasd over de sleutelrol voor zijn pupil. ‘She just knows how to win’, zegt hij met Amerikaanse branie aan de telefoon vanuit Washington D.C. ‘Ze is zo goed dat ze iedereen rond haar ook beter maakt.’

‘Coach Thibault’ (70), de meest gedecoreerde trainer uit het Amerikaanse vrouwenbasket, heeft recht van spreken. Hij nam Meesseman in 2013 op 19-jarige leeftijd onder zijn vleugels bij de Washington Mystics. ‘De skills, de lengte, het shot, de passing: ik had dat nog maar van weinig speelsters gezien. Ze had alles om te slagen in de WNBA. Door dagelijks met de beste speelsters ter wereld te trainen en te spelen is ze alleen maar completer geworden.’

Nike

De Mystics van coach Thibault kroonden zich in 2019 tot WNBA-kampioen. Voor Meesseman, die in de finals tot MVP (Most Valuable Player) werd verkozen, was het de definitieve ontbolstering op het allerhoogste niveau. Prompt zagen bedrijven ook de commerciële mogelijkheden van ‘Emma Buckets’. De sportkledijreus Nike schoof Meesseman een exclusief sponsorcontract onder de neus. In het verleden viel in ons land alleen Kim Clijsters, Justine Henin en Nafi Thiam die eer te beurt.

‘Nike gaat Emma ook inzetten voor de nieuwe en wereldwijde ‘Play New’-campagne’, zegt Lot Wielfaert, die Meessemans commerciële belangen behartigt en over de deal met Nike onderhandelde. ‘Daar werd slechts een select kransje sporters voor uitgekozen. Voor Nike is het extrasportieve verhaal van de atleet even belangrijk. De week voordat Emma afreisde naar Japan is een Nike-crew van 40 man naar de sporthal en haar ouderlijk huis in Ieper gekomen om die video op te nemen.’

180.000 jaarSALARIS Met haar laatste jaarcontract bij de Mystics streek ze om en bij de 180.000 euro op.

Wielfaert is de partner van Ann Wauters - Meessemans grote idool - en weet hoe uitzonderlijk het is dat een gigant als Nike zich zo uit de naad werkt voor een Belgische atlete. Het zegt iets over Meessemans envergure in de internationale basketwereld. ‘De persoon die ons benaderd heeft, is dezelfde die Luka Doncic (een Sloveens supertalent uit de NBA, red.) naar Nike heeft gehaald.’

Niet alleen via sponsorcontracten zet Meesseman haar talent om in harde cash. Met haar laatste jaarcontract bij de Mystics streek ze om en bij de 180.000 euro op. En dan is de WNBA met zijn ‘salary cap’ - het plafond voor loonuitgaven - nog niet de grootste vetpot. Bij Ekaterinburg, de Russische topclub waar ze sinds 2016 het winterseizoen speelt, verdient ze wellicht meer. ‘A lot more’, monkelt Mike Thibault, ‘Ze is een van de meest gegeerde speelsters ter wereld. Dan verdien je goed je boterham.’

Gehoorverlies

Toch is de inhoud van haar loonbrief de laatste van Meessemans zorgen. Dat is te horen in haar entourage, en niet het minst bij haarzelf. ‘Ik laat mijn carrière niet leiden door geld’, zei ze vorig jaar aan De Tijd. ‘Dure auto’s of luxemerken zijn niet aan mij besteed.’

De status die ze bereikt heeft, wil Meesseman veeleer aanwenden om maatschappelijk dingen in beweging te krijgen. Zo is ze kosteloos ambassadrice van Phonak, het hoorapparatenmerk van de Zwitserse beursgenoteerde holding Sonova. Meesseman werd net als haar broer Thijs geboren met gehoorverlies aan beide kanten.

‘Door er vroeg bij te zijn, hebben we dat probleem snel onder controle gekregen’, zegt moeder en ex-basketster Sonja Tankrey, die in 1982 speelster van het jaar was in België. ‘We hebben hen nooit willen opsluiten. Ze gingen naar de scouts, naar de tekenschool, naar het basket. Dankzij die samenwerking met Phonak zien kinderen met dezelfde aandoening dat je toch een perfect normaal leven kan leiden.’

Activisme

De gevallen van racisme en politiegeweld waarmee zwarte ploegmaats in de VS te maken kregen, wakkerden bij Meesseman bovendien een vocalere vorm van activisme aan. In een video die vlak voor de sportzomer online kwam, spreekt ze zich uitgebreid uit tegen ongelijkheid in alle mogelijke vormen. ‘Ik heb een stem en wil die gebruiken. Voor sommige ouderen is het misschien al te laat, maar voor de jeugd wil ik een voorbeeld stellen. We zijn allemaal mensen, laat gewoon leven.’

In Tokio maakt dat activisme even plaats voor sportieve ambities. De Belgian Cats maken indruk met hun spel, een soort totaalbasket met constante beweging en vloeiende combinaties. Het is niet langer een slappe kopie van het mannenbasket. De rauwe klasse van Meesseman, de cool van Julie Allemand, de offensieve power van Antonia Delaere: de Cats zijn een lust voor het oog.

Is de stille hoop op een medaille gerechtvaardigd? ‘Zolang ze de VS kunnen vermijden, kan er veel’, zegt Thibault, die hoopt dat Meesseman na de Spelen terugkeert naar de Mystics. Momenteel is ze een vrije speelster in de WNBA. ‘Ze zal na de Spelen luisteren naar haar lichaam, maar voor Emma - naast een topspeelster ook een heel mooie mens - zal bij ons altijd plaats zijn.’