En toen stapte Indurain af

Tijdens de sportzomer overschouwt Rik Van Puymbroeck wat in en naast de sportarena gebeurt.

Onlangs viel dat prachtige woord nog eens: persiennes. Het was een mooie avond, de zon scheen op de gevel van een binnenkoer, het kon net zo goed Toscane zijn. Of Saint-Émilion. Er stond heerlijke wijn op tafel. Toen viel dus dat woord, persiennes, in de buurt van Gent nog altijd het woord voor rolluik.

Zonder enige moeite stapten we daarmee in de jaren 80 binnen. Met het EK voetbal was de eerste televisie in huis gekomen en het werd de eerste van vele gelijkaardige juli’s: zomer, heet buiten, persiennes dicht en de Tour opzetten. We wisten niet dat we er van ’95 tot ’97 zelf drie keer als jonge journalist bij zouden zijn. De laatste die Miguel Indurain won, de enige die Bjarne Riis won, de eerste van Jan Ullrich. Ook zijn laatste.

Net als dit jaar werd die Tour van ’96 beklonken met een tijdrit in Saint-Émilion, in beide gevallen op een zaterdag. Van werken voor de website was nog geen sprake en op zondag was er geen krant. We konden wat wijn kopen, we dronken een glas, we plonsten in een zwembad, we gingen naar de finish. Schrijven was voor zondag. Ullrich won de tijdrit en de Spaanse koning Miguel Indurain deed afstand van zijn troon. Dat had hij al eerder die Tour gedaan. Op weg naar Les Arcs in de Alpen plots gelost. Op weg naar Hautacam reed Riis met een belachelijke versnelling weg. Op weg naar zijn eigen Pamplona verloor Indurain meer dan 8 minuten.

Een vernedering? Die moest nog komen. Banesto, zijn ploeg, vond dat de vijfvoudige Tourwinnaar nadien de Ronde van Spanje moest rijden. Indurain luisterde, tot de dertiende rit naar Lagos de Covadonga. U kan de beelden vinden op YouTube. 24 kilometer voor de aankomst, met enkel nog die laatste zware klim voor de boeg, passeerde de koers langs hotel El Capitán in Cangas de Onís. Indurain wist hoe lastig het nog werd, lag al ver achter en was moe. Toen hij links op de parking van El Capitán de ploegbus van Banesto zag staan, reed hij even opzij, draaide terug en wat toen gebeurde hield de helikopter in het oog. Indurain reed de parking op, zette zijn fiets tegen de muur van het hotel en ging binnen. Live zag iedereen de laatste seconden van de renner.