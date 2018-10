Engelse topclub Leicester bevestigt dood Thaise eigenaar

De Thaise taxfree-miljardair Vichai Srivaddhanaprabha is in België ook eigenaar van tweedeklasser Oud-Heverlee Leuven.

Na een dag van speculatie bevestigde de Engelse voetbalclub Leicester City dat de Thaise eigenaar aan boord was van de helikopter die zaterdagavond nabij het stadion crashte. De helikopter was kort na opstijgen om een onbekende reden neergestort op een parking en veroorzaakte een enorme vuurbal. Aan boord zaten volgens de politie de voorzitter van de club, twee van zijn stafleden, de piloot en nog een passagier.

Vichai Srivaddhanaprabha geldt als een van de rijkste mensen van Thailand. Hij vergaarde onder meer fortuin met een keten van taxfreeshops op Aziatische luchthavens, King Power. Het Amerikaanse zakenblad Forbes schat zijn vermogen op 5 miljard euro. Onder het bewind van de Thaise eigenaar veroverde middenmoter Leicester City in 2016 verrassend de landstitel in de Engelse Premier League, de rijkste en een van de beste sportcompetities op aarde.

Biedstrijd

De Thai raakte in ons land vorig jaar bekend met de overname van Oud-Heverlee Leuven. Hij won de biedstrijd van een Chinese rijke zakenman. Ultiem probeerde een consortium van vijf Vlaamse zakenmannen de club in Belgische handen te houden, maar dat mislukte. De club wordt tegenwoordig operationeel geleid door de zoon van de dit weekend omgekomen Thaise miljardair.

OH Leuven rouwt om het verlies van zijn eigenaar. 'Onze eerste gedachten gaan uit naar de familie Srivaddhanaprabha en de families van iedereen aan boord van de helikopter. Dit is een ongelofelijk verlies voor de supporters van beide clubs binnen de voetbalfamilie van King Power. Khun Vichai was niet alleen een warm en nederig man, maar ook zeer genereus voor iedereen die zijn pad kruiste. Hoewel zijn reis met Oud-Heverlee Leuven nog maar net begonnen was, zal zijn visie voor de club beschermd en uitgevoerd worden.' De club opent een rouwregister in het stadion King Power at den Dreef.