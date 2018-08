Engelse voetbalclubs halen geen records in korte transferzomer

De Engelse voetbalelite heeft in een ingekorte transferzomer samen ruim 1,3 miljard euro uitgegeven. Dat is een vijfde minder dan vorig jaar en de eerste daling van uitgaven in zeven seizoenen.

De zomerse transfermarkt in de Engelse Premier League, de grootste voetbalcompetitie op aarde, ging gisteravond om 18 uur onherroepelijk dicht. De internationale transfermarkt loopt tot 31 augustus middernacht, maar de Engelse clubs sloten een deal om de spelershandel te stoppen voor de start van de competitie dit weekend.

Verbod

Het verbod geldt enkel voor inkomende transfers. Clubs mogen spelers wel nog verkopen of verhuren aan clubs in het buitenland, waar de markt langer openblijft.

©Mediafin

De uitleg in Engeland is dat competitievervalsing dreigt als clubs tot drie à vier weken na de start van het seizoen nog nieuwe spelers kunnen aantrekken en met een volledig vertimmerde ploeg aan de aftrap komen. Die verzuchting leeft ook in andere competities zoals de Belgische.

De Engelse clubs gaven voor het eerst sinds het seizoen 2011-2012 minder uit aan transfers dan de zomer ervoor. De daling bedraagt bijna 20 procent.

Het is niet zeker of de gedaalde uitgaven aan de drie weken kortere handel te wijten zijn. Het volume ligt wel flink lager, met 199 inkomende transfers tegenover 294 vorig jaar. Per speler (7 miljoen euro) gaven de clubs wel meer uit dan vorig jaar (5,4 miljoen).

De clubs hadden na het WK - de markt barst pas echt los na de analyse van de prestaties van talentvolle en topspelers op het WK - ook weinig tijd om de complexe verleidingsdans met makelaars en entourage van spelers succesvol af te ronden.

Tv-rechten

Aan inzakkende sponsoring of tv-rechten - de grote cashlawine voor het Engelse voetbal - kan het niet liggen. De Engelse clubs verzekerden zich dit jaar opnieuw van 5 miljard euro tv-inkomsten per jaar tussen 2019 en 2022, iets minder dan de voorbije drie jaar.

Maar dat bedrag gaat enkel over de Engelse markt. Analisten gaan ervan uit dat extra inkomsten uit het buitenland de minderinkomsten in eigen land compenseren, waardoor de clubs tot 2022 zeker mogen zijn van ongeveer 10 miljard per jaar.

Het lijkt erop dat vooral de rijkste topclubs niet langer bereid zijn zomaar met geld te smijten. De echte top wordt steeds meer als echte bedrijven met winstmotief gerund. Bovendien beseffen veel clubs dat het zelfmoord is te blijven opbieden tegen clubs als het Franse PSG, dat met Arabisch geld honderden miljoenen kan uitgeven, zonder dat daar een realistische marktwaardering tegenover staat.

Inflatievrees

De inflatievrees geldt niet alleen voor de Engelse top. Real Madrid keek nooit op een euro meer of minder, maar heeft niet langer zin om 225 miljoen euro neer te tellen voor Eden Hazard, de vraagprijs van Chelsea, enkel en alleen omdat dat bedrag meer is dan de 222 miljoen die PSG vorig seizoen betaalde voor Neymar. Het gevolg is dat Hazard dik tegen zijn zin in Londen is moeten blijven.