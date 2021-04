'Europese Unie moet bovenbaas van ons profvoetbal worden'

Van de voorwaarden voor toegang tot het profvoetbal over de vergunning voor makelaars tot het fiscale regime: regel het allemaal op Europees niveau. Dat stelt professor Robby Houben in een eerste onderzoeksrapport als houder van de Club Brugge Leerstoel aan de Universiteit Antwerpen.

Het is een weinig bekende gamechanger in ons voetbal: de Belgische profclubs vallen vanaf juli dit jaar onder de antiwitwaswet, mee een gevolg van het gerechtelijk onderzoek naar fraude- en witwascircuits. De gevolgen zijn ingrijpend. Het betekent dat elke club moet nagaan wat de oorsprong is van het geld dat binnenkomt en moet checken of de transactiepartner wel zuiver op de graat is. Bij een vermoeden van verdachte geldstromen moet dat gemeld worden aan een speciale cel bij de fiscus. Clubs die aan die plicht verzaken, riskeren zware boetes en strafrechtelijke vervolging.

'Het is het zoveelste voorbeeld van het ongelijke speelveld in ons Europese profvoetbal', zegt professor vennootschapsrecht Robby Houben (UAntwerpen). 'Stel dat een makelaar een Belgische en een Nederlandse club een speler aanbiedt. Door het systeem van opleidingsvergoedingen bij transfers hebben meestal meerdere clubs recht op centen. Bij spelers van buiten de EU wordt het niet evident te doorgronden met wie clubs te maken hebben. Het is een no-brainer dat de makelaar - die geen zin zal hebben in te veel administratief gedoe - zijn speler snel in Nederland laat tekenen. Dat komt neer op een concurrentieel nadeel voor de Belgische clubs.'

Leerstoel

Dat speelveld met vaak andere regels per competitie is het onderwerp van een interessante paper van Houben. Zijn rapport 'A New Deal for Professional Football in the EU' is de eerste vrucht van de Club Brugge Leerstoel waarvan hij sinds anderhalf jaar houder is. Club betaalt - 280.000 euro voor vier jaar - om Houben te laten onderzoeken wat de beste manier is om ons voetbal te professionaliseren. Houben benadrukt dat hij volledige academische onafhankelijkheid geniet.

Zijn voorstel: maak de Europese Unie de belangrijkste regelgever en toezichthouder van ons voetbal. Nu is het in heel Europa een kakofonie van regels voor zowel clubs als makelaars. Die laatsten vallen in principe onder een systeem van de wereldvoetbalbond FIFA, maar zelfs in het Wilde Westen zouden ze dat nogal aan de losse kant hebben gevonden.

'Lidstaten hebben eigen regelingen voor makelaars en clubs die onderling sterk verschillen. Terwijl clubs, spelers en makelaars continu grensoverschrijdend actief zijn in de Europese Unie', zegt Houben. 'Het gevolg is dat een van de EU-pijlers - een optimaal functionerende interne markt - in het voetbal weinig voorstelt.'

Houben bouwt aan de hand van de Europese verdragen de argumentatie op dat clubs en makelaars deel uitmaken van het Europese vrij verkeer van diensten. 'Het komt erop neer dat de EU het best geplaatst is om marktverstoringen en mistoestanden in het voetbal via regels en toezicht op te lossen. De EU moet de bovenbaas van ons voetbal worden.'

Zelf zaakjes regelen

Dat laatste zou een groot euvel verhelpen. De Europese Commissie is bijzonder terughoudend om zich uit te spreken - laat staan op te treden - als het op sport aankomt. Sport en zeker het voetbal genieten een soort speciaal statuut waarmee ze hun zaakjes zelf mogen regelen. Terwijl nationale leiders afgelopen week vliegende tackles inzetten op de even snel weer afgeschoten als opgerichte Super League, bleef het stil op Europees niveau. 'Het is nochtans duidelijk dat de EU gemachtigd is op te treden als de Europese regels van vrij verkeer en concurrentie in het spel zijn.'

Houben wil de voorwaarden voor toegang tot het profvoetbal en het beroep van makelaar door Europa laten vastleggen. Hun verplichte licentie wordt verstrekt en gecontroleerd door een nationale waakhond, met beroepsverzet op Europees niveau. 'Dat is vergelijkbaar met het bankentoezichtsysteem.'

Houben doet ook voorstellen om het speelveld gelijk te trekken. Hij denkt onder meer aan transparantieplicht voor eigenaars, backgroundchecks voor directie en bestuurders, financiële fair-playregels, minimale kapitaal- en cashflowbuffers en opname in de Europese antiwitwas- en antiterreurregels.

Houben denkt onder meer aan een Europese transparantieplicht voor eigenaars, backgroundchecks voor directie en bestuurders, financiële fair-playregels, minimale kapitaal- en cashflowbuffers en opname in de Europese antiwitwas- en antiterreurregels.

Opmerkelijk is nog dat Houben het bij ons veelbesproken fiscale en sociale gunstregime voor voetbal en topsport ook op Europees niveau wil regelen. De federale regering plant nog dit jaar een regeling die fors snoeit in het gunstregime.

'België wordt voorgesteld als een belastingparadijs voor profvoetballers en -sporters. Maar dat klopt niet helemaal. In de realiteit zitten we in het Europese peloton omdat in nog een pak landen vergelijkbare gunstregimes gelden. Op verzoek van het Europees Parlement zijn we al die systemen nu met elkaar aan het vergelijken. De bedoeling is over een paar weken de conclusies te presenteren.'