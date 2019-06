Ex-UEFA-voorzitter Michel Platini opgepakt

De Fransman wordt verdacht van corruptie bij de toewijzing van het WK 2022 in Qatar.

Oud-UEFA-voorzitter Michel Platini werd dinsdagochtend op vraag van het Franse gerecht opgepakt in Nanterre in het kader van een onderzoek naar corruptie bij de toewijzing van het WK voetbal 2022 aan Qatar. Dat melden verschillende buitenlandse media. Volgens het Franse Mediapart werd de 63-jarige Platini overgebracht naar het hoofdkantoor van de anticorruptie-eenheid van de gerechtelijke politie.

De gewezen topvoetballer en kapitein van de Franse nationale ploeg was jaren vicevoorzitter van de wereldwijde voetbalfederatie FIFA. Het bestuur van de FIFA wees eind 2010 het WK voetbal in 2022 toe aan Qatar. Sindsdien gonst het van de geruchten over omkoping en corruptie bij de toewijzing.