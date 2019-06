Ex-fitnesskoning formeel beschuldigd van oplichting

De raadkamer heeft de aanhouding van Dick Vande Vyvere en zijn partner Marleen Veldeman vrijdag met een maand verlengd. Zijn advocaat gaat in beroep.

Vorige maand meldde De Tijd dat Dick Vande Vyvere, de oprichter van de gewezen fitnessketens Passage Fitness First en JustFit en zo een gewezen sleutelfiguur in de sector in ons land, en zijn partner Marleen Veldeman in de gevangenis zitten. De twee ketens gingen intussen op in Basic-Fit, dat dan weer geen uitstaans heeft met het koppel.

Onderzoek door De Tijd bracht daarna aan het licht dat Vande Vyvere een spoor van gedupeerden achter zich liet door bij tal van mensen geld te lenen en dat ondanks beloften niet terug te betalen. Hij belandde in de cel na een strafklacht over een niet-terugbetaalde lening en een andere klacht wegens het niet-betalen van een gekocht onroerend goed. Beide klachten dateren uit 2017.

Vrijdagochtend verschenen beiden voor de raadkamer in Gent. Die besliste hun aanhouding met een maand te verlengen, zeggen hun advocaten, respectievelijk Jo Van Overberghe en Alexander Van Heeschvelde.

Beroep

Van Overberghe voegde eraan toe dat hij in beroep gaat tegen de beslissing, waardoor het dossier binnenkort bij de kamer van inbeschuldigingstelling belandt. Van Heeschvelde zegt dat de beslissing daarover nog niet gevallen is, maar dat het waarschijnlijk ook een beroep wordt. Van Overberghe pleitte voor een vrijlating onder voorwaarden, maar daar ging de raadkamer dus niet op in.

Schermvullende weergave Dick Vande Vyvere. ©rv

Intussen is, naar aanleiding van de zitting van de raadkamer, ook meer bekend over de beschuldigingen aan het adres van Vande Vyvere. Het gaat om een reeks aanklachten, maar de zaak draait vooral rond oplichting en bedrieglijk onvermogen. Het vermoeden van de beschuldiging oplichting bestond al, maar het was nog niet bevestigd dat de onderzoeksrechter hem daar ook effectief van beticht.