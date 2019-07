Ex-fitnesskoning twee maanden langer in de cel

De advocaten van Dick Vande Vyvere en zijn partner Marleen Veldeman gaan wel opnieuw in beroep tegen de beslissing van de raadkamer.

Dick Vande Vyvere speelde een belangrijke rol in de uitbouw van de fitnesssector in ons land. Hij lag aan de basis van de fitnessketen Passage Fitness First die intussen opgegaan is in Basic-Fit. Vande Vyvere was tot voor kort ook voorzitter van de beroepsfederatie Fitness.be.

Afgelopen voorjaar raakte echter bekend dat hij en zijn partner Marleen Veldeman in de gevangenis zitten op verdenking van onder meer oplichting. Onderzoek door De Tijd leerde dat ze een spoor van gedupeerden achter zich lieten door niet-terugbetaalde leningen en niet-nagekomen investeringsbeloften.

Twee maanden

Vande Vyvere en Veldeman zitten al ruim twee maanden in de cel. De raadkamer van Gent besloot vrijdag hun aanhouding met twee maanden te verlengen. Dat is de standaardtermijn in deze fase van de procedure.

Hun advocaten gaan echter opnieuw in beroep, meldt Vande Vyveres raadsman Jo Van Overberghe. Daardoor belandt het dossier weer voor de kamer van inbeschuldigingstelling.