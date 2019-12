Ex-fitnesskoning vrijgesproken voor poging tot oplichting Christian Dumolin

Het hof van beroep van Gent heeft Dick Vande Vyvere, een gewezen sleutelfiguur in de Belgische fitnessector, vrijgesproken voor een poging tot oplichting van de West-Vlaamse zakenman Christian Dumolin.

Dick Vande Vyvere is de oprichter van de vroegere fitnessketens Passage Fitness First en JustFit. Beide ketens gingen intussen op in Basic-Fit. Hij is een van de pioniers van de fitnesssector in ons land en leidde een tijdlang de beroepsfederatie Fitness.be. Zijn status leverde hem het epitheton ‘fitnesskoning’ op.

Intussen is hij van zijn voetstuk gevallen. Vande Vyvere werd eerder dit jaar persoonlijk failliet verklaard en zat maandenlang in de cel nadat hij formeel was beticht van oplichting. Hij werd bijna twee maanden geleden vrijgelaten.

Leningen

Ook zijn vrouw belandde een tijd in de gevangenis. Onderzoek door De Tijd legde bloot dat de man een spoor van gedupeerden achter zich liet die leningen aan Vande Vyvere niet terugbetaald zagen. Anderen zagen investeringsbeloften niet gehonoreerd worden.

Vorige maand verscheen hij voor het Gentse hof van beroep in een zaak van een mogelijke poging tot oplichting van Christian Dumolin, een gewezen zakenpartner van Vande Vyvere. Dumolin investeerde tweemaal in Passage Fitness First, maar zag zijn geld de tweede maal niet terug. Vande Vyvere beloofde de terugbetaling, maar pas als Dumolin eerst een half miljoen zou storten als waarborg, waar hij niet op inging. Hij diende een strafklacht in tegen Vande Vyvere.

Toppleiter

In eerste aanleg werd Vande Vyvere in Kortrijk veroordeeld tot drie maanden met uitstel en een boete, maar hij ging in beroep. Zijn nieuwe advocaat, toppleiter Hans Rieder, betoogde vorige maand voor het Gentse hof van beroep dat er geen sprake was een poging tot oplichting. Het hof heeft die stelling gevolgd, bevestigt Jan Leysen, de advocaat van Dumolin.