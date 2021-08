Ex-judoka en Guardsquare-oprichter Heidi Rakels wil BOIC boosten met geld van bedrijven

Heidi Rakels, kandidaat-voorzitter van het BOIC, lanceert haar plan voor de Belgische topsport.

Oud-judoka Heidi Rakels, die met brons op de Olympische Spelen in 1992 haar sportieve summum beleefde, zet haar kandidatuur als voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) kracht bij met een ambitieus topsportplan.

‘Het is mijn doel op termijn één medaille per miljoen inwoners op de Olympische Spelen te halen’, zegt de 53-jarige Leuvense. ‘De gouden medailles van Nina Derwael in een erg competitieve sport als het turnen, die van Nafi Thiam in de zevenkamp en van de hockeymannen tonen dat het kan in individuele en in ploegsporten. Die modellen moeten we kopiëren in andere sporten.’

Er zijn tal van manieren om bedrijven een return on investment te bieden, zoals het inschakelen van topatleten voor hr-trajecten rond motivatie en teamspirit. Heidi Rakels Kandidaat-voorzitter BOIC

Rakels wil meer topsportprojecten realiseren. ‘We mogen de focus niet verliezen, maar ik wil met de sportfederaties de totale pot voor topsport verhogen. Ik wil het jaarlijkse BOIC-budget binnen vijf jaar verdubbelen door middelen te zoeken bij bedrijven. Er zijn tal van manieren om hen een return on investment te bieden, zoals het inschakelen van topatleten bij bedrijven voor hr-trajecten rond motivatie en teamspirit.’

Rakels neemt het op tegen Jean-Michel Saive, de tafeltennislegende en huidige ondervoorzitter van het BOIC.

Rakels stapt in de arena met Jean-Michel Saive, de beste Belgische tafeltennisser ooit en de enige tegenkandidaat.

‘Saive heeft een voordeel omdat hij al jaren in de raad van het bestuur van het BOIC zit, ondervoorzitter is en veel in de media komt,’ oordeelt Rakels. ‘Ik was een paar jaar weg uit het milieu, maar ben sinds een jaar weer lid van de topsportcommissie in het judo.’

‘Ik draaide als topjudoka mee tot mijn 36ste en bouwde de voorbije jaren met mijn echtgenoot (Eric Lafortune, red.) ons techbedrijf Guardsquare van nul uit tot een succesvolle scale-up. Dankzij de vechtersmentaliteit die je daarvoor nodig hebt, kan ik het BOIC, dat met een budget van zo’n 10 miljoen euro en 33 werknemers op een kmo lijkt, laten groeien.’

Rakels, die haar topsportcarrière combineerde met computerwetenschappen en eerst tien jaar werkte als zelfstandig softwareontwikkelaar, stampte Guardsquare in 2014 mee uit de grond. Het techbedrijf, dat software ontwikkelt die apps beschermt tegen hackers, groeide snel en werd in 2019 scale-up van het jaar. Rakels werd ook gebombardeerd tot ICT Woman of the Year.

Ik omringde me bij Guardsquare met mensen die beter waren dan ik. Dat is mijn leiderschapsstijl. Heidi Rakels Kandidaat-voorzitter BOIC

Begin 2019 verkochten Rakels en Lafortune de meerderheid in Guardsquare aan het Amerikaanse durfkapitaalfonds Battery Ventures en stapte ze op als CEO. Destijds hield ze daarover de lippen op elkaar, nu licht ze een tip van de sluier op. ‘Ik stopte omdat ik maanden ziek was’, zegt Rakels, die nog aandeelhouder van Guardsquare is, maar niet meer in de raad van bestuur zit. ‘Inmiddels ben ik genezen en 100 procent beschikbaar voor het BOIC.’