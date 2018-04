Ex-speler Waregem koopt voetbalclub Lierse

Een groep rond gewezen profvoetballer David Nakhid uit Trinidad&Tobago is de nieuwe eigenaar van de noodlijdende tweedeklasser Lierse.

Nakhid neemt de club over van de Egyptische groep Wadi Degla. Voor Lierse stond er druk op snel een overnemer te vinden. De met schuld overladen club kreeg in eerste aanleg geen licentie voor profvoetbal. Ten laatste vandaag moet het zijn dossier indienen bij de beroepsinstantie, het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

De nieuwe overnemers gaan ook vandaag nog hun zaak bepleiten voor het BAS om de proflicentie te behouden. Krijgt Lierse toch geen licentie, is het einde verhaal. Dan is de enige mogelijkheid om op amateurbasis met een andere club samen te gaan en met een nieuwe naam en een ander stamnummer te beginnen.

Schuld

De overname komt er na weken van intensieve onderhandelingen. Die zouden ook verschillende keren op springen gestaan hebben, waarop ook een nieuwe kandidaat in de dans zou gesprongen zijn. Lierse torst een schuld van meer dan 30 miljoen euro. Die werd door de licentiecommissie geduld omdat de holding Wadi Degla borg stond voor de schuld.

65 Schuld Maged Samy stopte in tien jaar tijd 65 miljoen euro in Lierse. Vanuit Egypte ging de kraan dicht.

Dat verhaal stopte toen vanuit Egypte de kraan dicht ging naar Lierse-baas Maged Samy. Wadi Degla wordt geleid door zijn broer, patron van een zakenfamilie uit de Koptisch-christelijke gemeenschap. Die was het beu dat Maged Samy maar geld bleef pompen in een bodemloze put. In totaal zou Maged op tien jaar 65 miljoen euro in Lierse gestopt hebben.

Hij zette ook een samenwerking op met de omstreden Jean-Marc Guillou - de man die de Ivoriaanse kolonie naar Beveren bracht - rond een jeugdacademie in Tongerlo. Die leverde bitter weinig op, knipperlicht Rode Duivel Jason Denayer en Theo Bongonda zijn de enige twee die echt doorbraken, zodat ook daar met verlies werd gedraaid.

Het model-Samy was erop gebouwd talenten op te leiden in de academie, ze bij Lierse in het uitstalraam te stallen en ze dan met veel winst door te verkopen. Maar die geplande geldmachine kwam nooit van de grond.

Binnenskamers klinkt het dat Wadi Degla nu nog een laatste cheque uitschrijft om van Lierse af te raken. Het is voorlopig onduidelijk hoeveel de nieuwe eigenaars op tafel leggen voor Lierse.

Voetbalnomade

David Nakhid is een echte voetbalnomade die als prof in de vier windstreken voetbalde. Tussen 1990 en 1992 speelde hij voor Waregem, intussen opgegaan in de fusieclub Zulte-Waregem. Vandaag is hij eigenaar van een voetbalschool in Libanon, met de steun van Qatarese investeerders. Wellicht treedt hij ook bij de overname van Lierse op in naam van een ruimere groep investeerders. In zijn entourage zit onder meer Rode Duivel Manu Karagiannis.

De oud-prof van voetbalclub Waregem was in 2015 nog kandidaat om de Zwitser Sepp Blatter op te volgen als baas van de wereldvoetbalbond Fifa. Na twee weken zat zijn campagne erop. Hij had de vereiste steun van vijf nationale bonden, tot bleek dat de voetbalbond van de Maagdeneilanden ook zijn steun had uitgesproken voor een andere kandidaat. Dat is verboden volgens de Fifa-regels. Nakhid probeerde nog via het Internationaal Sporttribunaal (TAS) zijn kandidatuur te redden, maar hij ving bot.