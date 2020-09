Ex-telecombaas Donvil operationeel directeur Anderlecht

Jos Donvil, de ex-topman van BASE en van de Waalse telecomgroep VOO, wordt operationeel directeur bij RSC Anderlecht.

Jos Donvil (60) zat afgelopen weekend tijdens de match van Anderlecht tegen Waasland-Beveren op de tribune naast Marc Coucke, de eigenaar van 'les mauves'. Dat was geen toeval: volgens onze informatie gaat Donvil tot het management van de voetbalclub toetreden.

Hij wordt er operationeel directeur, naast Karel Van Eetvelt, die op 1 april aantrad als nieuwe CEO. Opvallend: de operationele leiding van de club was daarvoor de job van één man: afscheidnemend operationeel directeur Jo Van Biesbroeck.

Net als Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute heeft Donvil ervaring in media en sport. In 2007 werd de geboren Dilbekenaar commercieel directeur van de mobiele operator BASE. Vijf jaar later schopte hij het tot CEO van de uitdager op de telecommarkt. In die periode (2011-2015) stond hij bijzonder dicht bij de grote paars-witte rivaal Standard Luik, toen zijn vriend Roland Duchâtelet er eigenaar en voorzitter was. BASE was toen de hoofdsponsor van de club.

Donvil heeft of had banden met meerdere Belgische clubs. Hij is voorzitter van de tweedeprovincialer KFC Wambeek Ternat en bezat een tijdje 5 procent van de fusieclub Zulte-Waregem - hij kreeg er zelfs een zitje in de raad van bestuur. Die aandelen werden intussen verkocht en het bestuurszitje doorgegeven.

Donvil, die economie studeerde aan de KU Leuven, begon zijn carrière als verkoper bij MasterFoods (bekend van Mars). In twaalf jaar werkte hij zich op tot marketingdirecteur voor de Benelux. Daarna trok hij naar Kraft Foods en Unilin.

Nadat BASE door Telenet werd overgenomen, verhuisde Donvil in 2016 naar VOO, het 'Waalse Telenet' dat in Franstalig België internet en tv via de kabel aanbiedt. Donvil werd er deze zomer als CEO vervangen en verkaste naar VOO-eigenaar Nethys. Daar werd hij financieel directeur.

Donvil is nog onafhankelijk bestuurder bij Bpost. Daar greep hij vorig jaar naast het CEO-schap, in opvolging van Koen Van Gerven. Hoewel Donvil de favoriet van Bpost-voorzitter François Cornelis was, trok Jean-Paul Van Avermaet aan het langste eind.

Verschuivingen

Met de aanstelling van Donvil is er een zoveelste position switch in enkele maanden aan de top bij Anderlecht. Begin dit jaar benoemde de Brusselse kampioenenclub Van Eetvelt als nieuwe CEO. Hij kwam in het kielzog van Vandenhaute, die door Coucke was binnengehaald als 'extern adviseur'. Deze zomer volgde al een nieuwe shake-up en gaf Coucke het voorzitterschap aan Vandenhaute. Die engageerde zich om - net als Vincent Kompany (voortaan coach van de eerste ploeg) - in het kapitaal van Anderlecht te stappen.

Op aandeelhoudersniveau is wel nog geen akkoord over de geplande financiële operatie, een mix van schuldsanering en injectie van vers geld. Dat is nodig omdat Anderlecht virtueel bankroet is na vooral sportief mismanagement. De coronacrisis heeft die positie alleen slechter gemaakt.