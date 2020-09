Ex-telecombaas Donvil wordt operationeel directeur Anderlecht

Jos Donvil, de ex-topman van BASE en van de Waalse telecomgroep VOO, wordt operationeel directeur bij RSC Anderlecht. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen.

Donvil zat tijdens de match van Anderlecht tegen Waasland-Beveren naast Marc Coucke op de tribune. Dat was geen toeval: volgens onze informatie gaat Donvil tot het management van de club toetreden. Hij wordt er operationeel directeur, naast Karel Van Eetvelt die op 1 april aantrad als nieuwe CEO. Opvallend: de operationele leiding van de club was daarvoor de job van één man: afscheidnemend operationeel directeur Jo Van Biesbroeck.

De ex-topman van het telecombedrijf BASE stond ooit bijzonder dicht bij bij de grote paars-witte rivaal Standard Luik, toen het bedrijf dat hij leidde er hoofdsponsor was.

Hij vertrok in 2016 bij BASE na de overname door Telenet.

Van daar ging het naar VOO, het bedrijf dat in Franstalig België internet en televisie via de kabel aanbiedt. De geboren Dilbekenaar werd er deze zomer als CEO vervangen en verkaste naar VOO-eigenaar Nethys. Daar werd hij financieel directeur. Donvil is ook onafhankelijk bestuurder bij Bpost.

Net als Wouter Vandenhaute is Donvil iemand met ervaring in media en sport. Hij heeft of had op de ene of de andere manier banden met meerdere Belgische clubs. Hij bezat een tijdlang 5 procent van de fusieclub Zulte-Waregem en kreeg er zelfs een zitje in de raad van bestuur. Maar die aandelen werden ondertussen weer verkocht, en de plaats doorgegeven.

Verschuivingen

Met de aanstelling van Donvil is er een zoveelste position switch aan de top bij Anderlecht. Er zijn de laatste maanden al heel wat verschuivingen geweest in de bestuursorganen van de Brusselse kampioenenclub.

Begin dit jaar benoemde paars-wit Karel Van Eetvelt als nieuwe CEO. Hij kwam in het kielzog van Wouter Vandenhaute, die door eigenaar Marc Coucke destijds werd binnengehaald als 'extern adviseur'. Deze zomer volgde al een nieuwe shake-up en gaf Coucke gaf het voorzitterschap door aan Vandenhaute. Die engageerde zich om - net als Vincent Kompany (voortaan coach van de eerste ploeg) - in het kapitaal van Anderlecht te stappen.